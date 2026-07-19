Не спешите сдавать старый заграничный паспорт: есть случаи, когда он еще пригодится
Не все знают, что после замены заграничного паспорта старый документ не обязательно изымают навсегда. В ряде случаев его можно оставить себе, в частности если он содержит действующие визы или важную визовую историю. Вместе с тем такой паспорт уже не является действительным для выезда за границу, а при его аннулировании применяется специальная процедура.
Сколько заграничных паспортов можно иметь одновременно
В соответствии с законодательством Украины гражданин Украины может одновременно иметь не более двух действительных паспортов гражданина Украины для выезда за границу.
В каких случаях аннулируют заграничный паспорт
Заграничный паспорт подлежит аннулированию, если:
- истек срок его действия;
- изменились персональные данные владельца (кроме дополнительной переменной информации).
При аннулировании документа в его машиносчитываемой зоне пробивают как минимум два отверстия, что свидетельствует о недействительности паспорта.
Можно ли оставить аннулированный паспорт себе
Да. Законодательство позволяет оставить аннулированный заграничный паспорт у владельца по его письменному заявлению.
Это возможно, если:
- в паспорте содержатся действующие визы или важная визовая история;
- документ необходим для оформления или продления документов на проживание за границей.
Что нужно сделать
Если вы хотите оставить аннулированный заграничный паспорт, об этом необходимо сообщить администратору при оформлении документов. В таком случае следует подать письменное заявление, после чего аннулированный документ могут вернуть владельцу в соответствии с требованиями законодательства.
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