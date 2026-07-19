Достаточно ли обвинений в алкогольной зависимости матери, чтобы ребенка оставили с отцом — позиция Верховного Суда

Отец ссылался на алкогольную зависимость матери, однако Верховный Суд подтвердил: такие утверждения требуют надлежащего доказательственного подтверждения.

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При разрешении споров об определении места жительства малолетнего ребенка суды должны оценивать все обстоятельства конкретного дела, исходя прежде всего из интересов ребенка. Сами по себе утверждения одного из родителей о ненадлежащем исполнении другим родительских обязанностей не могут быть определяющими без надлежащего доказательственного подтверждения.

Именно к такому выводу пришел Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по делу № 752/14828/23, оставив без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми место проживания малолетнего сына было определено вместе с матерью.

Обстоятельства дела

После прекращения фактических семейных отношений родители не смогли договориться, с кем будет проживать их сын.

Отец обратился в суд с иском, в котором просил определить место проживания ребенка вместе с ним. Он утверждал, что мать злоупотребляет алкоголем, ненадлежащим образом исполняет материнские обязанности, а также ссылался на конфликт, во время которого женщина якобы распылила газовый баллончик, в результате чего пострадал ребенок. Истец отмечал, что после этого сын некоторое время проживал вместе с ним, а он имеет надлежащие жилищные условия и стабильный доход для его воспитания.

Мать подала встречный иск. Она отмечала, что после прекращения совместного проживания покинула жилье из-за, по ее словам, абьюзивного поведения отца, которое проявлялось в физическом, психологическом и экономическом насилии. Вместе с тем она утверждала, что не препятствовала общению отца с сыном, имеет надлежащие жилищные условия и достаточные доходы для обеспечения потребностей ребенка.

Что установили суды

Суды установили, что ребенок с рождения проживал вместе с матерью, с 25 июня 2023 года — вместе с отцом, а с марта 2025 года вновь постоянно проживает с матерью. Также было установлено, что по месту проживания матери созданы надлежащие условия для воспитания ребенка, а в акте оценки потребностей семьи сделан вывод о наличии у нее родительского потенциала для обеспечения гармоничного развития и воспитания сына.

Отдельно суды проверили доводы отца относительно якобы алкогольной зависимости матери.

В подтверждение своих утверждений он предоставил справку частного медицинского центра о прохождении ею лечения. Однако само медицинское учреждение сообщило, что такая справка оформлена ненадлежащим образом и не может считаться официальным документом. Позднее медицинский центр сообщил суду, что из-за утраты архивной документации не может достоверно подтвердить обстоятельства обращения женщины за медицинской помощью. Вместе с тем в материалах дела содержались официальные справки о том, что она не состоит под наркологическим диспансерным наблюдением, а также прошла психиатрическое освидетельствование, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ.

Также суды учли, что производство по делу о привлечении матери к административной ответственности по статьям 173 и 184 КоАП было закрыто в связи с отсутствием состава административных правонарушений. Вместе с тем постановлением суда, оставленным без изменений апелляционной инстанцией, отец был привлечен к административной ответственности по части первой статьи 173-2 КоАП (домашнее насилие). Кроме того, в отношении него неоднократно выносились срочные запретительные предписания.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Верховный Суд подчеркнул, что международное и национальное законодательство не предоставляет матери или отцу преимущественного права на проживание с ребенком. При разрешении таких споров суд должен прежде всего исходить из наилучших интересов ребенка, оценивая все обстоятельства конкретного дела, а уже затем — права каждого из родителей. При этом должны учитываться отношение каждого из родителей к исполнению своих обязанностей, личная привязанность ребенка, его возраст, психологическое состояние, устойчивые социальные связи, безопасность среды проживания и другие существенные обстоятельства.

Коллегия судей отметила, что в данном деле оба родителя имеют желание воспитывать ребенка, получают доход и могут обеспечить надлежащие условия для его проживания. Вместе с тем судами установлено, что именно мать с рождения ребенка на регулярной основе заботится о его здоровье, развитии и самочувствии, создала безопасную и благоприятную среду для воспитания и ухода, а также обеспечивает проживание ребенка в привычных для него условиях. В то же время отец не доказал, что определение места проживания сына именно вместе с ним в большей степени будет соответствовать наилучшим интересам ребенка либо что проживание с матерью будет негативно влиять на его развитие.

Верховный Суд также согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что предоставленные отцом доказательства относительно обращения матери за медицинской помощью в связи с употреблением алкоголя являются ненадлежащими и недопустимыми, а их содержание опровергается другими доказательствами, исследованными по делу.

Учитывая это, Кассационный гражданский суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми место проживания малолетнего ребенка определено вместе с матерью.

Относительно судебных расходов

Также Верховный Суд оставил без изменений дополнительное постановление Киевского апелляционного суда, которым с отца в пользу матери взыскано 24 тыс. грн расходов на профессиональную юридическую помощь.

Кассационный суд отметил, что эти расходы подтверждены надлежащими доказательствами, а их размер соответствует критериям соразмерности с учетом сложности дела, объема выполненной адвокатом работы и результатов апелляционного пересмотра.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационные жалобы без удовлетворения, а решение Голосеевского районного суда города Киева, постановление Киевского апелляционного суда и его дополнительное постановление — без изменений.

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