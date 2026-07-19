Владелец собаки требует $3 млн после смерти беременного животного: ветеринара обвиняют в ошибке

Владелец шпица обвинил ветеринарную клинику в халатности, которая привела к смерти беременной собаки и трех нерожденных щенков после почти 30 часов родов.

Фото: nypost.com

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В США житель Нью-Йорка Ийтунг Лок подал в Верховный суд Бруклина иск против ветеринарной клиники и ветеринарного врача, требуя 3 млн долларов штрафных санкций за смерть своей беременной собаки Евы, пишет New York Post.

По утверждению истца, 15 апреля его трехлетняя собака начала рожать дома, однако вскоре у нее появились тревожные симптомы: она перестала двигаться, у нее начались зеленые выделения.

Лок привез собаку в ветеринарную клинику. По его словам, он сообщил врачу обо всех осложнениях, однако та заверила, что выделения являются «совершенно нормальными», и посоветовала забрать животное домой, отметив, что роды должны завершиться в течение следующих 16–24 часов.

В иске утверждается, что состояние Евы лишь ухудшалось, а она не смогла родить ни одного щенка. В течение дня и ночи владелец неоднократно звонил в клинику, однако, по его словам, ему советовали просто ждать.

Лишь на следующее утро ветеринар предложила снова привезти собаку в клинику. Владелец не стал ждать и доставил Еву раньше. Однако, как указано в иске, через 20 минут после прибытия в клинику собака и трое ее нерожденных щенков умерли на смотровом столе.

По словам адвоката Пегги Коллен, ее клиент тяжело переживает утрату, а его семья опустошена. Лок рассказал, что планировал найти для породистых щенков любящие семьи, а их отцом был другой семейный шпиц по кличке Хьюстон.

Истец просит суд взыскать с клиники и ветеринарного врача 3 млн долларов. По словам его адвоката, такая сумма должна не только наказать за предполагаемую грубую халатность, но и предотвратить подобные случаи в будущем.

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