  1. В мире

Владелец собаки требует $3 млн после смерти беременного животного: ветеринара обвиняют в ошибке

16:51, 19 июля 2026 213
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владелец шпица обвинил ветеринарную клинику в халатности, которая привела к смерти беременной собаки и трех нерожденных щенков после почти 30 часов родов.
Владелец собаки требует $3 млн после смерти беременного животного: ветеринара обвиняют в ошибке
Фото: nypost.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США житель Нью-Йорка Ийтунг Лок подал в Верховный суд Бруклина иск против ветеринарной клиники и ветеринарного врача, требуя 3 млн долларов штрафных санкций за смерть своей беременной собаки Евы, пишет New York Post.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По утверждению истца, 15 апреля его трехлетняя собака начала рожать дома, однако вскоре у нее появились тревожные симптомы: она перестала двигаться, у нее начались зеленые выделения.

Лок привез собаку в ветеринарную клинику. По его словам, он сообщил врачу обо всех осложнениях, однако та заверила, что выделения являются «совершенно нормальными», и посоветовала забрать животное домой, отметив, что роды должны завершиться в течение следующих 16–24 часов.

В иске утверждается, что состояние Евы лишь ухудшалось, а она не смогла родить ни одного щенка. В течение дня и ночи владелец неоднократно звонил в клинику, однако, по его словам, ему советовали просто ждать.

Лишь на следующее утро ветеринар предложила снова привезти собаку в клинику. Владелец не стал ждать и доставил Еву раньше. Однако, как указано в иске, через 20 минут после прибытия в клинику собака и трое ее нерожденных щенков умерли на смотровом столе.

По словам адвоката Пегги Коллен, ее клиент тяжело переживает утрату, а его семья опустошена. Лок рассказал, что планировал найти для породистых щенков любящие семьи, а их отцом был другой семейный шпиц по кличке Хьюстон.

Истец просит суд взыскать с клиники и ветеринарного врача 3 млн долларов. По словам его адвоката, такая сумма должна не только наказать за предполагаемую грубую халатность, но и предотвратить подобные случаи в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Популярные новости

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 8k
Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

10:00, 18 июля 2026 23k
ВС высказался о необходимости документального подтверждения расходов на правовую помощь для их возмещения

ВС высказался о необходимости документального подтверждения расходов на правовую помощь для их возмещения

13:27, 18 июля 2026 6k
Суд обязал засчитать срочную военную службу и обучение в спецстаж для выплаты 10 пенсий

Суд обязал засчитать срочную военную службу и обучение в спецстаж для выплаты 10 пенсий

18:33, 18 июля 2026 3k
Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: советы для длительной работы аккумулятора

00:01, 18 июля 2026 7k
Запрещают ли ПДД эксплуатацию автомобиля из-за трещины на лобовом стекле

Запрещают ли ПДД эксплуатацию автомобиля из-за трещины на лобовом стекле

13:45, 18 июля 2026 3k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Незаконная мобилизация за одни сутки: как суды отменяют приказы о призыве

Топ-5 судебных решений июля: отмена штрафов ТЦК и восстановление прав военнообязанных.

Военное положение изменило правила сокращения: Верховный Суд подтвердил право работодателя изменять требования к должностям

ВС подтвердил, что вновь созданная должность не подлежит предложению работнику при сокращении, если он не соответствует установленным работодателем квалификационным требованиям.

ЕСПЧ признал несправедливым суд над полицейским из-за нерассмотренных доводов о провокации взятки

Судьи не выяснили, был ли заявитель спровоцирован на совершение преступления, подарунки тому, сто  такие доводы он приводил на всех этапах судебного разбирательства.

Мобильные укрытия на остановках и освобождение убежищ от арендаторов: на 5-м году войны власть взялась за гражданскую защиту населения

Новые ультиматумы от ВР: 10 минут на доступ к мобильному укрытию и 24 часа на выселение бизнеса из арендованных убежищ.

Нотариусы будут проверять, жив ли доверитель: Минюст изменил порядок удостоверения сделок

Новая редакция Порядка совершения нотариальных действий вводит для нотариусов обязательную проверку факта смерти доверителя и прекращения юридического лица, выдавшего доверенность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]