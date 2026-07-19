Власник собаки вимагає $3 млн після смерті вагітної тварини: ветеринара звинувачують у помилці

Власник шпіца звинуватив ветеринарну клініку у недбалості, що призвела до смерті вагітної собаки та трьох ненароджених цуценят після майже 30 годин пологів.

Фото: nypost.com

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У США житель Нью-Йорка Їтунг Лок подав до Верховного суду Брукліна позов проти ветеринарної клініки та ветеринарки, вимагаючи 3 млн доларів штрафних санкцій за смерть своєї вагітної собаки Єви, пише New York Post.

За твердженням позивача, 15 квітня його трирічна собака почала народжувати вдома, однак незабаром у неї з’явилися тривожні симптоми: вона перестала рухатися, у неї почалися зелені виділення.

Лок привіз собаку до ветеринарної клініки. За його словами, він повідомив лікарці про всі ускладнення, однак та запевнила, що виділення є «цілком нормальними», і порадила забрати тварину додому, зазначивши, що пологи мають завершитися протягом наступних 16–24 годин.

У позові стверджується, що стан Єви лише погіршувався, а вона не змогла народити жодного цуценяти. Протягом дня та ночі власник неодноразово телефонував до клініки, однак, за його словами, йому радили просто чекати.

Лише наступного ранку ветеринарка запропонувала знову привезти собаку до клініки. Власник не став чекати й доставив Єву раніше. Однак, як зазначено в позові, через 20 хвилин після прибуття до клініки собака та троє її ненароджених цуценят померли на оглядовому столі.

За словами адвокатки Пеггі Коллен, її клієнт важко переживає втрату, а його родина спустошена. Лок розповів, що планував знайти для породистих цуценят люблячі домівки, а їхнім батьком був інший сімейний шпіц на ім’я Х’юстон.

Позивач просить суд стягнути з клініки та ветеринарки 3 млн доларів. За словами його адвокатки, така сума має не лише покарати за ймовірну грубу недбалість, а й запобігти подібним випадкам у майбутньому.

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