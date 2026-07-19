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Верховний Суд визнав незаконним зменшення «чорнобильської» доплати до пенсії через закон про бюджет

08:48, 19 липня 2026 47
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КАС ВС підтвердив право пенсіонера на підвищення у розмірі двох прожиткових мінімумів.
Верховний Суд визнав незаконним зменшення «чорнобильської» доплати до пенсії через закон про бюджет
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що положення статті 45 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» не можуть бути підставою для зменшення розміру підвищення до пенсії, гарантованого статтею 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Суд наголосив, що змінювати розміри таких соціальних гарантій можна лише шляхом внесення змін до спеціального закону, а не законом про державний бюджет.

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Непрацюючий пенсіонер із Житомирської області, який має статус потерпілого від Чорнобильської катастрофи та проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, звернувся до суду після того, як із 1 січня 2025 року Пенсійний фонд почав виплачувати йому підвищення до пенсії у фіксованому розмірі 2361 грн замість суми, передбаченої статтею 39 Закону №796-XII. Позивач просив зобов’язати Пенсійний фонд здійснювати нарахування і виплату підвищення у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня відповідного календарного року, починаючи з 18 липня 2025 року.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. Вони виходили з того, що після набрання чинності статтею 45 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Пенсійний фонд правомірно застосував установлений цією нормою фіксований розмір підвищення — 2361 грн.

Однак Верховний Суд із таким підходом не погодився, скасував рішення попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення про задоволення позову.

Що зазначив Верховний Суд

Касаційний адміністративний суд нагадав, що після ухвалення рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року №6-р/2018 відновила дію редакція статті 39 Закону №796-XII, яка діяла до 1 січня 2015 року. Саме ця редакція статті 39 передбачає право непрацюючих пенсіонерів, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, на підвищення до пенсії.

Верховний Суд також звернув увагу на питання визначення розрахункової величини, яка застосовується для обчислення цього підвищення.

Колегія суддів зазначила, що після набрання чинності Законом №1774-VIII мінімальна заробітна плата більше не застосовується як розрахункова величина для визначення інших виплат. Тому під час визначення розміру підвищення до пенсії за статтею 39 Закону №796-XII має застосовуватися прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня відповідного календарного року, а не мінімальна заробітна плата. Суд підкреслив, що йдеться не про зміну змісту соціальної гарантії, а про застосування визначеної законом нової розрахункової величини.

Водночас Верховний Суд визнав помилковими висновки судів попередніх інстанцій щодо застосування статті 45 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Суд зазначив, що Конституційний Суд України неодноразово наголошував: держава не може скасовувати чи зменшувати встановлені законом соціальні гарантії шляхом ухвалення закону про державний бюджет. Якщо законодавець має намір змінити розмір пільг або компенсацій, такі зміни повинні вноситися саме до спеціального закону, який регулює відповідні правовідносини. Тому Верховний Суд дійшов висновку, що положення статті 45 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» не можуть бути підставою для зменшення розміру підвищення до пенсії, гарантованого статтею 39 Закону №796-XII.

Колегія суддів також зазначила, що аналогічний правовий висновок щодо співвідношення статті 39 Закону №796-XII та статті 45 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» уже був викладений Верховним Судом у постанові від 2 червня 2026 року у справі №460/377/25.

Рішення суду

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення Житомирського окружного адміністративного суду та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду й ухвалив нове рішення.

Суд визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо ненарахування та невиплати позивачу підвищення до пенсії, передбаченого статтею 39 Закону №796-XII.

Також Верховний Суд зобов’язав Пенсійний фонд із 18 липня 2025 року здійснити нарахування та виплату позивачу підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня відповідного календарного року.

Постанова Верховного Суду в справі №240/22191/25 набрала законної сили з дня її ухвалення, є остаточною та не підлягає оскарженню.

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