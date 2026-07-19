Поставили яскравіші фари чи затонували скло — за який тюнінг авто можна отримати штраф

Тонування, фари, акумулятор та інші популярні зміни можуть обернутися не лише штрафом, а й серйознішими санкціями.

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Бажання покращити зовнішній вигляд або технічні характеристики автомобіля може обернутися для водія не лише додатковими витратами, а й адміністративною відповідальністю. В Україні далеко не всі зміни конструкції транспортного засобу є допустимими: порушення вимог щодо освітлення, тонування скла чи окремих технічних елементів може стати підставою для штрафу, а за повторне порушення — навіть для тимчасового позбавлення права керування транспортними засобами або адміністративного арешту.

Українські автомобілісти дедалі частіше вдаються до тюнінгу своїх транспортних засобів. Водночас не всі зміни є безпечними або відповідають вимогам законодавства.

Які зміни в автомобілі можуть вважатися порушенням

Одними з найпоширеніших порушень є зміни, що стосуються фар і акумуляторів. Зокрема, встановлення надто яскравих ламп або акумуляторних батарей меншої потужності, ніж передбачено виробником, може стати підставою для притягнення до відповідальності.

Експерти радять перед внесенням будь-яких змін до конструкції автомобіля консультуватися з офіційним сервісним центром або представництвом виробника відповідної марки.

Правила тонування скла в Україні

Окремі вимоги законодавство встановлює до тонування автомобільного скла.

Так, лобове скло повинно пропускати не менше 75% світла, а передні бокові стекла — не менше 70%.

Крім того, порушенням вважається використання дзеркального покриття, а також надмірне затемнення фар і ліхтарів, оскільки це погіршує оглядовість та підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод.

Перевіряти рівень світлопропускання скла мають право лише працівники поліції із застосуванням сертифікованих вимірювальних приладів.

Які штрафи загрожують водіям

За перше порушення, пов’язане з незаконним тюнінгом автомобіля, передбачено штраф у розмірі 340 гривень.

Якщо аналогічне порушення буде вчинене повторно протягом року, сума штрафу становитиме від 850 до 1700 гривень.

Крім фінансового стягнення, у визначених законом випадках до водія можуть бути застосовані додаткові санкції — тимчасове позбавлення права керування транспортними засобами або адміністративний арешт.

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