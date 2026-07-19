  1. В Україні

Поставили яскравіші фари чи затонували скло — за який тюнінг авто можна отримати штраф

12:21, 19 липня 2026 222
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тонування, фари, акумулятор та інші популярні зміни можуть обернутися не лише штрафом, а й серйознішими санкціями.
Поставили яскравіші фари чи затонували скло — за який тюнінг авто можна отримати штраф
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бажання покращити зовнішній вигляд або технічні характеристики автомобіля може обернутися для водія не лише додатковими витратами, а й адміністративною відповідальністю. В Україні далеко не всі зміни конструкції транспортного засобу є допустимими: порушення вимог щодо освітлення, тонування скла чи окремих технічних елементів може стати підставою для штрафу, а за повторне порушення — навіть для тимчасового позбавлення права керування транспортними засобами або адміністративного арешту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Українські автомобілісти дедалі частіше вдаються до тюнінгу своїх транспортних засобів. Водночас не всі зміни є безпечними або відповідають вимогам законодавства.

Які зміни в автомобілі можуть вважатися порушенням

Одними з найпоширеніших порушень є зміни, що стосуються фар і акумуляторів. Зокрема, встановлення надто яскравих ламп або акумуляторних батарей меншої потужності, ніж передбачено виробником, може стати підставою для притягнення до відповідальності.

Експерти радять перед внесенням будь-яких змін до конструкції автомобіля консультуватися з офіційним сервісним центром або представництвом виробника відповідної марки.

Правила тонування скла в Україні

Окремі вимоги законодавство встановлює до тонування автомобільного скла.

Так, лобове скло повинно пропускати не менше 75% світла, а передні бокові стекла — не менше 70%.

Крім того, порушенням вважається використання дзеркального покриття, а також надмірне затемнення фар і ліхтарів, оскільки це погіршує оглядовість та підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод.

Перевіряти рівень світлопропускання скла мають право лише працівники поліції із застосуванням сертифікованих вимірювальних приладів.

Які штрафи загрожують водіям

За перше порушення, пов’язане з незаконним тюнінгом автомобіля, передбачено штраф у розмірі 340 гривень.

Якщо аналогічне порушення буде вчинене повторно протягом року, сума штрафу становитиме від 850 до 1700 гривень.

Крім фінансового стягнення, у визначених законом випадках до водія можуть бути застосовані додаткові санкції — тимчасове позбавлення права керування транспортними засобами або адміністративний арешт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

посвідчення водія штраф авто автомобіль

Популярні новини

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 6k
Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

10:00, 18 липня 2026 22k
ВС висловився про необхідність документального підтвердження витрат на правову допомогу для їх відшкодування

ВС висловився про необхідність документального підтвердження витрат на правову допомогу для їх відшкодування

13:27, 18 липня 2026 5k
У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

18:04, 17 липня 2026 9k
Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

00:01, 18 липня 2026 6k
Суд зобов’язав зарахувати строкову службу та навчання до спецстажу для виплати 10 пенсій

Суд зобов’язав зарахувати строкову службу та навчання до спецстажу для виплати 10 пенсій

18:33, 18 липня 2026 3k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Мобільні укриття на зупинках та звільнення сховищ від орендарів: на 5-му році війни влада взялась за цивільний захист населення

Нові ультиматуми від ВР: 10 хвилин на доступ до мобільного укриття та 24 години на виселення бізнесу з орендованих сховищ.

Нотаріуси перевірятимуть, чи живий довіритель: Мін'юст змінив порядок посвідчення правочинів

Нова редакція Порядку вчинення нотаріальних дій запроваджує для нотаріусів обов'язкову перевірку факту смерті довірителя та припинення юридичної особи, яка видала довіреність.

Водійське посвідчення на 30 років більше не видаватимуть: Кабмін переписав правила для всіх водіїв

Уряд змінив термін дії водійських посвідчень: кому видаватимуть посвідчення на 2, 5 і 15 років, а що буде зі старими документами.

Влада буде шукати власників відходів, які зносять їх на стихійні сміттєзвалища: Кабмін затвердив нові правила

Уряд встановив новий порядок виявлення безхазяйних відходів: хто відповідатиме за покинуте сміття і що зміниться.

Власникам майна більше не доведеться «відвойовувати» його у суді через помилку виконавця – законопроєкт

Якщо документ буде ухвалений, власникам майна більше не доведеться щоразу проходити повноцінне позовне провадження лише для того, щоб довести очевидне – арешт накладено не на майно боржника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]