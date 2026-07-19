Поставили более яркие фары или затонировали стекла — за какой тюнинг автомобиля можно получить штраф

Тонировка, фары, аккумулятор и другие популярные изменения могут обернуться не только штрафом, но и более серьезными санкциями.

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Желание улучшить внешний вид или технические характеристики автомобиля может обернуться для водителя не только дополнительными расходами, но и административной ответственностью. В Украине далеко не все изменения конструкции транспортного средства являются допустимыми: нарушение требований относительно освещения, тонировки стекол или отдельных технических элементов может стать основанием для штрафа, а за повторное нарушение — даже для временного лишения права управления транспортными средствами или административного ареста.

Украинские автомобилисты все чаще прибегают к тюнингу своих транспортных средств. В то же время не все изменения являются безопасными или соответствуют требованиям законодательства.

Какие изменения в автомобиле могут считаться нарушением

Одними из самых распространенных нарушений являются изменения, касающиеся фар и аккумуляторов. В частности, установка слишком ярких ламп или аккумуляторных батарей меньшей мощности, чем предусмотрено производителем, может стать основанием для привлечения к ответственности.

Эксперты советуют перед внесением любых изменений в конструкцию автомобиля консультироваться с официальным сервисным центром или представительством производителя соответствующей марки.

Правила тонировки стекол в Украине

Отдельные требования законодательство устанавливает к тонировке автомобильных стекол.

Так, лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а передние боковые стекла — не менее 70%.

Кроме того, нарушением считается использование зеркального покрытия, а также чрезмерное затемнение фар и фонарей, поскольку это ухудшает обзорность и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Проверять уровень светопропускания стекол имеют право только сотрудники полиции с применением сертифицированных измерительных приборов.

Какие штрафы грозят водителям

За первое нарушение, связанное с незаконным тюнингом автомобиля, предусмотрен штраф в размере 340 гривен.

Если аналогичное нарушение будет совершено повторно в течение года, сумма штрафа составит от 850 до 1700 гривен.

Кроме финансового взыскания, в определенных законом случаях к водителю могут быть применены дополнительные санкции — временное лишение права управления транспортными средствами или административный арест.

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