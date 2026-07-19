Грозы, град и шквалы: жителей Киева и ряда областей предупредили о непогоде

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об ухудшении погодных условий.

Фото: Canva

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20 июля грозы охватят большинство регионов Украины, в ряде областей прогнозируются град и сильные порывы ветра. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 19 июля в Киевской области ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра скоростью 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

20 июля грозы прогнозируются в большинстве областей Украины. Исключением станут восточные, юго-восточные регионы, а днем — большинство западных областей.

В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях местами ожидаются град диаметром 6–19 мм и шквалы 15–20 м/с. В Киеве также прогнозируются грозы. Для этих территорий объявлен I уровень опасности (желтый).

В Укргидрометцентре предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

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