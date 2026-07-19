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Грози, град і шквали: жителів Києва та низки областей попередили про негоду

19:33, 19 липня 2026 91
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Український гідрометеорологічний центр попередив про погіршення погодних умов.
Грози, град і шквали: жителів Києва та низки областей попередили про негоду
Фото: Canva
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20 липня грози охоплять більшість регіонів України, у низці областей прогнозуються град і сильні пориви вітру. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозом синоптиків, у найближчі години та до кінця доби 19 липня у Київській області очікуються грози, місцями град та шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

20 липня грози прогнозуються у більшості областей України. Винятком стануть східні, південно-східні регіони, а вдень — більшість західних областей.

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями очікуються град діаметром 6–19 мм і шквали 15–20 м/с. У Києві також прогнозуються грози. Для цих територій оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

В Укргідрометцентрі попереджають, що несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

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