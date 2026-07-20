  1. Законодавство
  2. / В Україні

Громадяни з реєстрацією на ТОТ не можуть підтвердити місце проживання: у Раді хочуть змінити закон

10:31, 20 липня 2026 202
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для українців із ТОТ хочуть запровадити новий порядок підтвердження місця проживання.
Громадяни з реєстрацією на ТОТ не можуть підтвердити місце проживання: у Раді хочуть змінити закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №15420, який пропонує запровадити тимчасовий порядок підтвердження місця проживання громадян, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України. Документ має усунути проблему, через яку тисячі українців не можуть підтвердити свою адресу та скористатися низкою державних послуг.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Чому виникла проблема

Після запровадження нової системи реєстрації місця проживання через реєстри територіальних громад саме ці реєстри стали єдиним офіційним джерелом підтвердження адреси. Водночас на тимчасово окупованих територіях такі реєстри не були створені, а передача картотек від Державної міграційної служби не відбулася.

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, де на момент впровадження реформи органи державної влади та місцевого самоврядування не здійснювали свої повноваження, територіальні громади та відповідні реєстри не були створені, а передача картотек від органів Державної міграційної служби не відбулася.

Внаслідок цього громадяни, які мають чинні паспорти громадянина України з відомостями в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР) про місце проживання на ТОТ, фактично позбавлені можливості:

  • підтвердити свою адресу проживання;
  • подати декларацію про місце проживання через ЦНАП або портал «Дія»;
  • отримати витяг з реєстру територіальної громади.

Це призводить до суттєвого обмеження прав громадян на доступ до освіти (зокрема, фіксуються випадки відмови у підтвердженні проживання на ТОТ для реалізації права на пільговий вступ до закладів освіти), отримання соціальних виплат, адміністративних послуг, оформлення спадщини, а також унеможливлює реєстрацію місця проживання новонароджених дітей за адресою батьків, які зареєстровані на ТОТ.

Наявність цієї проблеми також підтверджується численними зверненнями обласних військових адміністрацій (зокрема, Луганської ОВА) та перебуває в полі уваги Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Що пропонує законопроєкт

Розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» хочуть доповнити новим пунктом 10-4. Правила передбачають запровадження тимчасового порядку підтвердження місця проживання на тимчасово окупованих територіях на період дії воєнного стану та ще протягом одного року після його припинення або скасування.

Підтвердження місця проживання пропонується здійснювати на підставі:

  • відомостей Єдиного державного демографічного реєстру;
  • штампа про реєстрацію у паспорті-книжечці;
  • електронних даних, записаних на ID-картці;
  • довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру.

Якщо необхідні відомості будуть відсутні або суперечитимуть одна одній (зокрема, через неможливість доступу до паперових носіїв чи локальних реєстрів тимчасово окупованих територій України), Державна міграційна служба або її територіальні підрозділи повинні будуть протягом трьох робочих днів підтвердити місце проживання на підставі аналізу інших державних інформаційних ресурсів.

Для цього пропонується використовувати дані:

  • Державного реєстру виборців;
  • Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;
  • Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України;
  • інформаційних систем Міністерства соціальної політики, зокрема Єдиної інформаційної системи соціальної сфери щодо внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, законопроєкт передбачає можливість подання заяви. Подання заяви про підтвердження місця проживання за цим Порядком може здійснюватися особою як в паперовій формі (через центри надання адміністративних послуг або органи Державної міграційної служби), так і в електронній формі — засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема через мобільний застосунок.

Сформований за новим порядком витяг матиме статус офіційного документа, який підтверджуватиме місце проживання особи на тимчасово окупованій території. Законопроєктом передбачено, що такий документ буде обов’язковим до прийняття всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект війна Держміграційна служба Дія

Популярні новини

Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

12:03, 19 липня 2026 8k
На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

На вулиці був мороз, а Drager показав +11: водій виграв апеляцію у справі про «нетверезе» водіння

12:39, 19 липня 2026 6k
Свідок Єгови відмовився від мобілізації, бо віросповідання забороняє йому носити зброю: суд призначив 3 роки ув'язнення

Свідок Єгови відмовився від мобілізації, бо віросповідання забороняє йому носити зброю: суд призначив 3 роки ув'язнення

13:33, 19 липня 2026 6k
Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 12k
Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

10:00, 18 липня 2026 26k
Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

16:15, 19 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

300 електриків, сантехніків і зварювальників 24/7 мають бути готові до ліквідації наслідків атаки: Кабмін запускає нові правила

Такий механізм передбачає постанова Кабінету міністрів № 909, якою запроваджується дворічний експеримент із формування національних бригад відновлення.

Після звернення про домашнє насильство соцслужби зобовʼяжуть оцінювати ризики для дітей у цих сімʼях

Держава нарешті побачила «невидимих» жертв домашнього насильства: нова ініціатива змушує систему визнати, що загроза в родині — це загроза дитині в домі.

Нацполіція буде розшукувати сумнівно набуті активи дерслужбовців категорії категорій «Б» і «В»

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт 15260, який наділяє Нацполіцію правом виявляти необґрунтовані активи та збирати докази для їх стягнення в дохід держави.

НБУ пом’якшив обмеження для перевізників: як українські оператори платитимуть митні збори в ЄС

Логістика без кордонів: Нацбанк адаптує валютне регулювання до нових правил Євросоюзу.

Спадщина чи кримінальна справа: чому не можна знімати гроші з картки померлого родича

Багато хто помилково вважає, що якщо знає PIN-код або має картку на руках, то може безперешкодно зняти кошти.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]