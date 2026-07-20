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Виклали оголошення про продаж кошенят — це може обернутися штрафом у 85 тисяч гривень

10:49, 20 липня 2026 139
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Не кожен продаж домашньої тварини є порушенням, але в окремих випадках можна отримати штраф до 85 тисяч гривень.
Виклали оголошення про продаж кошенят — це може обернутися штрафом у 85 тисяч гривень
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Продаж домашніх тварин через соціальні мережі, спеціалізовані сайти та онлайн-платформи давно став звичним способом знайти нових власників для кошенят і цуценят або отримати додатковий дохід. Водночас далеко не всі продавці замислюються, що регулярна торгівля тваринами може вважатися підприємницькою діяльністю. Якщо вона здійснюється без державної реєстрації та сплати податків, продавцю можуть загрожувати значні штрафи, а в окремих випадках — навіть конфіскація майна та коштів, отриманих від продажу.

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Коли продаж домашніх тварин вважається підприємницькою діяльністю

Торгівля домашніми тваринами, яка має ознаки систематичної діяльності та здійснюється з метою отримання прибутку, повинна відповідати вимогам законодавства.

Якщо особа провадить господарську діяльність без державної реєстрації або без необхідних дозвільних документів, це є порушенням законодавства.

За статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення за таке порушення може бути накладений штраф у розмірі від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 34 тисяч гривень.

Крім штрафу, суд може застосувати конфіскацію продукції, обладнання, сировини, знарядь виробництва та коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності.

Якщо таке порушення повторно вчинене протягом року або діяльність пов’язана з отриманням значного доходу, розмір штрафу може зрости до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це становить до 85 тисяч гривень. У такому разі також можлива конфіскація майна та доходів, пов’язаних із правопорушенням.

За що ще можуть оштрафувати власників домашніх тварин

Українське законодавство передбачає відповідальність не лише за незаконну торгівлю домашніми тваринами, а й за порушення правил їх утримання.

Зокрема, штраф можуть накласти за вигул собак без повідка чи намордника у випадках, коли їх використання є обов’язковим, а також за неприбирання за домашніми улюбленцями у громадських місцях.

За такі порушення передбачено штраф від 170 до 340 гривень, а за повторне порушення протягом року — до 510 гривень.

За жорстоке поводження з тваринами закон встановлює значно суворішу відповідальність — штраф до 8 500 гривень або адміністративний арешт.

Крім того, якщо домашня тварина завдала шкоди здоров’ю людини або її майну, відповідальність також нестиме власник тварини.

На Полтавщині вже зафіксували випадок притягнення до відповідальності

Практичний приклад застосування цих норм стався у Полтавській області.

У травні 2026 року фахівці податкової служби провели фактичну перевірку жительки регіону після звернення громадян через сервіс «ТАХ Control». Причиною стала інформація про продаж нею кошенят популярної породи з рідкісним забарвленням.

Під час перевірки податківці зафіксували факт продажу тварини та встановили ознаки систематичного ведення підприємницької діяльності. Зокрема, йшлося про регулярне розміщення оголошень про продаж кошенят і використання соціальних мереж для реклами та пошуку покупців.

За результатами перевірки на жінку склали адміністративний протокол за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення через провадження господарської діяльності без державної реєстрації. Матеріали справи передали до суду.

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