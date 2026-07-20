Електронне судочинство та заповнення вакансій суддів: що передбачає Стратегія розвитку ВРП на 2026–2030 роки

Після обговорення проєкт буде доопрацьований з урахуванням отриманих пропозицій.

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Вища рада правосуддя провела публічне обговорення проєкту Стратегії діяльності ВРП на 2026–2030 роки. Документ визначає основні напрями розвитку органу та судової системи на найближчі п’ять років. У заході взяли участь представники органів судової влади, державних органів, міжнародних партнерів та експертного середовища.

Серед ключових пріоритетів діяльності ВРП у найближчі роки:

забезпечення інституційної незалежності органів суддівського врядування;

своєчасне заповнення вакантних посад суддів;

удосконалення процедур добору, оцінювання, переведення та відрядження суддів;

вдосконалення дисциплінарних процедур;

забезпечення належного фінансування судової влади;

розвиток електронного судочинства та впровадження сучасних цифрових технологій, зокрема технологій штучного інтелекту як допоміжного інструменту в діяльності органів правосуддя;

оптимізація мережі місцевих судів.

Окремий блок Стратегії присвячений виконанню рекомендацій Європейської комісії, реалізації Дорожньої карти у сфері верховенства права, гармонізації діяльності ВРП зі стандартами Ради Європи, а також підготовці судової системи до викликів воєнного та післявоєнного періодів.

Документ є першим комплексним стратегічним баченням розвитку Вищої ради правосуддя та всієї системи правосуддя на наступні п’ять років.

Стратегія має закласти основу для формування щорічних планів реалізації із чіткими цілями, завданнями та очікуваними результатами. Також документ має стати дороговказом для наступних складів Вищої ради правосуддя та забезпечити послідовність реалізації реформ.

Після обговорення проєкт буде доопрацьований з урахуванням отриманих пропозицій.

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