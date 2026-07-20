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Жінка придбала майно на приватизаційному аукціоні, але звернулася не до того суду — рішення ВС

11:43, 20 липня 2026 208
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Спори, пов'язані з приватизацією державного або комунального майна, розглядають господарські суди, навіть якщо покупцем є звичайна фізична особа.
Жінка придбала майно на приватизаційному аукціоні, але звернулася не до того суду — рішення ВС
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Спори щодо приватизації державного або комунального майна, зокрема ті, що стосуються визначення обсягу прав на земельну ділянку під приватизованим об’єктом, підлягають розгляду в порядку господарського судочинства. Участь фізичної особи у процедурі приватизації майна не змінює правової природи такого спору та не є підставою для його вирішення в порядку цивільного судочинства.

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Жінка придбала на аукціоні кілька об’єктів нерухомості, які раніше належали державі. Ці будівлі були розташовані на земельній ділянці, що перебувала у постійному користуванні виправної колонії.

Після купівлі нерухомості вона вважала, що разом із будівлями до неї перейшло і право користування відповідною частиною земельної ділянки. Тому вона звернулася до суду з вимогою припинити право користування землею за колонією та визнати це право за собою.

На обґрунтування заявлених вимог позивач зазначала, що у березні 2023 року вона придбала у власність об’єкти нерухомого майна (казарми, вольєри тощо) в порядку малої приватизації. Ці об’єкти розташовані на земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні Божківської виправної колонії. Позивач уважала, що з набуттям права власності на нерухомість до неї автоматично перейшло право користування землею (принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та будівлі), а тому просила припинити право колонії на частину ділянки та визнати це право за собою.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, у задоволенні позову відмовив за відсутністю правових підстав для його задоволення.

Позиція Верховного Суду

ВС не погодився з висновками судів попередніх інстанцій, скасував їх рішення та закрив провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 255 ЦПК України.

Згідно з положеннями ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та сталою практикою Великої Палати Верховного Суду справи у спорах щодо приватизації майна (крім державного житлового фонду) належать до виключної юрисдикції господарських судів.

Спори щодо приватизації виникають у зв’язку з відчуженням державного майна та виникненням відповідного обсягу прав у суб’єктів приватної власності. Оскільки цей спір стосується обсягу прав на земельну ділянку, набутих позивачкою саме в процесі приватизації нерухомості, він має розглядатися за правилами господарського судочинства.

ВС наголосив, що участь фізичної особи у процедурі приватизації не змінює господарського характеру спору. Отже, суди попередніх інстанцій помилково розглянули справу в порядку цивільного судочинства.

Постанова Верховного Суду від 24 червня 2026 року у справі № 545/487/25 (провадження № 61-3868св26).

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