Зник зв'язок після обстрілу: операторів хочуть змусити швидше повертати мобільний зв'язок та інтернет

Оператори повинні будуть діяти за чіткими правилами, щоб мобільний зв'язок та інтернет після обстрілів поверталися швидше.

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В Україні пропонують законодавчо врегулювати порядок відновлення електронних комунікаційних мереж, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії.

До Верховної Ради внесли законопроєкт №15426, який встановлює нові обов’язки для операторів електронних комунікацій, визначає повноваження регулятора та Кабміну, а також покладає на власників інфраструктури обов’язок не перешкоджати аварійно-відновлювальним роботам.

Документ має забезпечити швидше повернення зв’язку на територіях бойових дій і деокупованих громадах, де доступ до електронних комунікацій є критично важливим для населення, органів влади, лікарень, закладів освіти, підприємств критичної інфраструктури та сил безпеки й оборони.

Законопроєктом пропонується доповнити Закон України «Про електронні комунікації» новою статтею 32\1, яка визначатиме спеціальний порядок відновлення мереж під час дії воєнного стану.

Чому виникла потреба у новому законі

Після початку повномасштабної війни значна кількість електронних комунікаційних мереж та об’єктів інфраструктури була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій.

Втрата зв’язку істотно ускладнює життєдіяльність населення, роботу органів державної влади та місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я й освіти, підприємств критичної інфраструктури, а також сил безпеки і оборони.

Водночас чинний Закон «Про електронні комунікації» не містить спеціального механізму, який визначав би обов’язки операторів щодо відновлення пошкоджених мереж на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій та деокупованих територіях, а також порядок їхньої взаємодії з власниками інфраструктури і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Які обов’язки пропонують запровадити для операторів

Оператор електронної комунікаційної мережі, який до її пошкодження забезпечував надання послуг у населеному пункті, віднесеному до територій активних або можливих бойових дій, буде зобов’язаний вживати заходів для відновлення послуг до рівня не нижче мінімального рівня доступності, який визначить регулятор.

Такий обов’язок виникатиме лише за двох умов:

виконання робіт не створює безпосередньої загрози життю чи здоров’ю працівників;

існує технічна можливість відновити електронну комунікаційну мережу.

Крім того, якщо мережу пошкоджено внаслідок бойових дій, оператор повинен буде протягом 30 календарних днів із дня виявлення пошкодження подати до НКЕК:

план відновлення мережі;

або мотивоване обґрунтування неможливості її відновлення із зазначенням причин.

План має містити інформацію про характер пошкодження, перелік відновлювальних заходів та орієнтовні строки виконання робіт.

Додаткові вимоги для найбільших операторів

Окремі вимоги законопроєкт встановлює для операторів, які станом на 24 лютого 2022 року забезпечували електронними комунікаційними послугами понад 50% домогосподарств відповідного населеного пункту.

Такі оператори повинні будуть підтримувати або відновити можливість надання послуг щонайменше 50% населення, яке фактично проживає у відповідному населеному пункті згідно з останніми офіційними даними військової адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Водночас ця вимога не застосовуватиметься, якщо досягти такого показника неможливо через:

відсутність доступу до об’єктів інфраструктури;

руйнування мережі;

обставини непереборної сили (форс-мажор).

Що зміниться для власників інфраструктури

Документ також покладає обов’язок на власників або володільців об’єктів інфраструктури на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій та деокупованих територіях не створювати необґрунтованих перешкод для доступу операторів до таких об’єктів.

Це необхідно для проведення аварійно-відновлювальних робіт та відновлення надання електронних комунікаційних послуг.

Які повноваження отримають Кабмін і НКЕК

Законопроєктом передбачено, що Кабмін визначатиме:

особливості розміщення, відновлення та заміни технічних засобів електронних комунікацій на територіях, де велися бойові дії;

порядок компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних із відновленням пошкоджених або зруйнованих мереж.

НКЕК, своєю чергою, має отримати повноваження:

визначати мінімальні показники доступності електронних комунікаційних послуг для територій активних бойових дій, можливих бойових дій та деокупованих територій;

вести облік населених пунктів, де мережі пошкоджені внаслідок бойових дій, із зазначенням стану їх відновлення;

здійснювати моніторинг відновлення мереж;

за потреби ухвалювати рішення щодо тимчасового спільного використання окремих елементів електронних комунікаційних мереж та інфраструктури для забезпечення безперервності надання послуг.

Коли закон може набути чинності

Згідно з проєктом, закон набере чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

За цей час Кабмін має привести свої нормативно-правові акти, а також акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до нового закону, забезпечивши одночасне набрання ними чинності.

Яких результатів очікують автори

Реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету на етапі його ухвалення. Водночас можливі витрати на компенсацію операторам документально підтверджених витрат на відновлення мереж визначатимуться окремими рішеннями Кабінету Міністрів у межах наявних бюджетних ресурсів, міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених законом джерел.

Автори документа прогнозують, що його ухвалення сприятиме підвищенню доступності електронних комунікаційних послуг на постраждалих від бойових дій територіях, зміцненню стійкості електронних комунікаційних мереж, прискоренню відновлення пошкодженої інфраструктури, покращенню координації між операторами, власниками інфраструктури та державними органами, а також забезпеченню безперервного доступу населення, держави, об’єктів критичної інфраструктури і сектору безпеки та оборони до електронних комунікаційних послуг.

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