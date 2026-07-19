Облагается ли налогом доход от продажи унаследованной земли: разъяснение ГНС
В случае продажи гражданами земельного участка, полученного по наследству, доход от такой продажи не облагается налогом при соблюдении определенных условий, предусмотренных нормами Налогового кодекса Украины. Об этом напомнили в ГНС.
В ведомстве подчеркнули, что налоги не уплачиваются, если продажа осуществляется не чаще одного раза в течение календарного года и площадь участка не превышает нормы бесплатной передачи, определенные земельным законодательством.
При этом к унаследованному земельному участку не применяется требование о нахождении в собственности более трех лет. То есть продать его можно сразу после оформления права собственности при наличии оснований воспользоваться налоговой льготой.
- Льгота распространяется на земельные участки:
- для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;
- для садоводства — до 0,12 гектара;
- для индивидуального дачного строительства — до 0,10 гектара;
- для приусадебных участков — в пределах норм, определенных Земельным кодексом Украины.
В ГНС добавили, что если площадь земельного участка превышает установленные нормы или объект не подпадает под действие льготы, то доход от продажи облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 5 % и военным сбором по ставке 5 %.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», наследник, право на наследование которого возникло в результате отказа от принятия наследства другим наследником, имеет право отказаться от принятия наследства в течение специального трехмесячного срока, установленного частью второй статьи 1270 Гражданского кодекса Украины, который исчисляется с момента такого отказа, а не в течение общего шестимесячного срока с момента открытия наследства. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.
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