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Облагается ли налогом доход от продажи унаследованной земли: разъяснение ГНС

20:45, 19 июля 2026 134
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В ГНС разъяснили вопрос налогообложения дохода от продажи унаследованного земельного участка.
Облагается ли налогом доход от продажи унаследованной земли: разъяснение ГНС
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В случае продажи гражданами земельного участка, полученного по наследству, доход от такой продажи не облагается налогом при соблюдении определенных условий, предусмотренных нормами Налогового кодекса Украины. Об этом напомнили в ГНС. 

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В ведомстве подчеркнули, что налоги не уплачиваются, если продажа осуществляется не чаще одного раза в течение календарного года и площадь участка не превышает нормы бесплатной передачи, определенные земельным законодательством.

При этом к унаследованному земельному участку не применяется требование о нахождении в собственности более трех лет. То есть продать его можно сразу после оформления права собственности при наличии оснований воспользоваться налоговой льготой. 

  • Льгота распространяется на земельные участки:
  • для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;
  • для садоводства — до 0,12 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства — до 0,10 гектара;
  • для приусадебных участков — в пределах норм, определенных Земельным кодексом Украины.

В ГНС добавили, что если площадь земельного участка превышает установленные нормы или объект не подпадает под действие льготы, то доход от продажи облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 5 % и военным сбором по ставке 5 %.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», наследник, право на наследование которого возникло в результате отказа от принятия наследства другим наследником, имеет право отказаться от принятия наследства в течение специального трехмесячного срока, установленного частью второй статьи 1270 Гражданского кодекса Украины, который исчисляется с момента такого отказа, а не в течение общего шестимесячного срока с момента открытия наследства. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда. 

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налоговая земля

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