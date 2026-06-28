Верховный Суд разъяснил, когда наследник может отказаться от наследства после отказа другого

Верховный Суд назвал срок для отказа от наследства в особом случае.

Фото: np.pl.ua

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Наследник, право на наследование которого возникло вследствие отказа другого наследника от принятия наследства, имеет право отказаться от принятия наследства в течение специального трехмесячного срока, установленного частью второй статьи 1270 ГК Украины, который исчисляется с момента такого отказа, а не в течение общего шестимесячного срока со времени открытия наследства. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

20 мая КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Лица_1, действовавшего в интересах несовершеннолетнего Лица_2, по делу по иску Лица_1, действовавшего в интересах несовершеннолетнего Лица_2, к Приморской государственной нотариальной конторе в городе Одессе о признании противоправным и отмене постановления об отказе в совершении нотариального действия.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что после смерти наследодателя наследниками по закону стали его отец и малолетний сын. Отец наследодателя отказался от наследства в пользу брата умершего, однако последний впоследствии также подал заявление об отказе от наследства. Нотариус отказал в выдаче несовершеннолетнему наследнику свидетельства о праве на наследство на всю долю наследственного имущества, считая, что брат наследодателя пропустил шестимесячный срок для отказа от наследства и поэтому считается принявшим наследство.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, согласившись с позицией нотариуса о пропуске срока для отказа от наследства и применении общего шестимесячного срока, установленного ч. 1 ст. 1270 ГК Украины.

ВС не согласился с выводами судов, отменил судебные решения и принял новое судебное решение об удовлетворении иска, исходя из следующего.

Согласно ст. 1270 ГК Украины общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев. В то же время часть вторая этой статьи предусматривает специальный трехмесячный срок, который применяется в случае возникновения права на наследование вследствие непринятия наследства или отказа от его принятия другими наследниками. Такой срок исчисляется с момента соответствующего отказа или непринятия наследства.

Малолетние и несовершеннолетние лица (ч. 4 ст. 1268 ГК Украины) считаются принявшими наследство, однако реализация их прав осуществляется с учетом специальных гарантий наследственного законодательства и защиты их интересов.

В данном деле установлено, что отказ одного из наследников от наследства произошел до истечения шестимесячного срока, в связи с чем к правоотношениям подлежал применению специальный трехмесячный срок, предусмотренный ч. 2 ст. 1270 ГК Украины.

Суды предыдущих инстанций ошибочно применили исключительно общий шестимесячный срок и не учли специальный трехмесячный срок для принятия наследства, предусмотренный ч. 2 ст. 1270 ГК Украины.

ВС подчеркнул, что суды обязаны учитывать как общий, так и специальный сроки принятия наследства в зависимости от оснований возникновения права на наследование. Неучет специального срока является неправильным применением норм материального права и приводит к ошибочному разрешению вопроса, в частности относительно правомерности действий нотариуса.

Подробнее с текстом постановления ВС от 20 мая 2026 года № 522/6862/24 (производство № 61-13587св25) можно ознакомиться по ссылке.

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