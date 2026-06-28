Верховный Суд разъяснил, когда наследник может отказаться от наследства после отказа другого
Наследник, право на наследование которого возникло вследствие отказа другого наследника от принятия наследства, имеет право отказаться от принятия наследства в течение специального трехмесячного срока, установленного частью второй статьи 1270 ГК Украины, который исчисляется с момента такого отказа, а не в течение общего шестимесячного срока со времени открытия наследства. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.
20 мая КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Лица_1, действовавшего в интересах несовершеннолетнего Лица_2, по делу по иску Лица_1, действовавшего в интересах несовершеннолетнего Лица_2, к Приморской государственной нотариальной конторе в городе Одессе о признании противоправным и отмене постановления об отказе в совершении нотариального действия.
В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что после смерти наследодателя наследниками по закону стали его отец и малолетний сын. Отец наследодателя отказался от наследства в пользу брата умершего, однако последний впоследствии также подал заявление об отказе от наследства. Нотариус отказал в выдаче несовершеннолетнему наследнику свидетельства о праве на наследство на всю долю наследственного имущества, считая, что брат наследодателя пропустил шестимесячный срок для отказа от наследства и поэтому считается принявшим наследство.
Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, согласившись с позицией нотариуса о пропуске срока для отказа от наследства и применении общего шестимесячного срока, установленного ч. 1 ст. 1270 ГК Украины.
ВС не согласился с выводами судов, отменил судебные решения и принял новое судебное решение об удовлетворении иска, исходя из следующего.
Согласно ст. 1270 ГК Украины общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев. В то же время часть вторая этой статьи предусматривает специальный трехмесячный срок, который применяется в случае возникновения права на наследование вследствие непринятия наследства или отказа от его принятия другими наследниками. Такой срок исчисляется с момента соответствующего отказа или непринятия наследства.
Малолетние и несовершеннолетние лица (ч. 4 ст. 1268 ГК Украины) считаются принявшими наследство, однако реализация их прав осуществляется с учетом специальных гарантий наследственного законодательства и защиты их интересов.
В данном деле установлено, что отказ одного из наследников от наследства произошел до истечения шестимесячного срока, в связи с чем к правоотношениям подлежал применению специальный трехмесячный срок, предусмотренный ч. 2 ст. 1270 ГК Украины.
Суды предыдущих инстанций ошибочно применили исключительно общий шестимесячный срок и не учли специальный трехмесячный срок для принятия наследства, предусмотренный ч. 2 ст. 1270 ГК Украины.
ВС подчеркнул, что суды обязаны учитывать как общий, так и специальный сроки принятия наследства в зависимости от оснований возникновения права на наследование. Неучет специального срока является неправильным применением норм материального права и приводит к ошибочному разрешению вопроса, в частности относительно правомерности действий нотариуса.
Подробнее с текстом постановления ВС от 20 мая 2026 года № 522/6862/24 (производство № 61-13587св25) можно ознакомиться по ссылке.
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