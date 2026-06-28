Является ли действительным вид на постоянное проживание иностранца, который подлежит обмену в период военного положения

В Миграционной службе разъяснили вопрос относительно видов на постоянное проживание иностранцев.

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Миграционная служба объяснила, является ли действительным вид на постоянное проживание иностранца в Украине, который подлежит обмену в период военного положения.

В ведомстве отметили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.2022 № 1202 «Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения» предусмотрено, что виды на постоянное проживание, кроме оформленных гражданам Российской Федерации, срок действия которых истек или которые подлежат обмену в соответствии с законодательством после 24 февраля 2022 года, подтверждают законные основания для постоянного проживания в Украине и право на въезд в Украину на период военного положения и в течение 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены.

Также там добавили, что иностранцы или лица без гражданства, кроме граждан Российской Федерации, обязаны в установленном законодательством порядке подать документы для обмена таких видов на постоянное проживание в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

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