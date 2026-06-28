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Чи є чинною посвідка на постійне проживання іноземця, яка підлягає обміну в період воєнного стану

16:01, 28 червня 2026
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У Міграційній службі роз’яснили питання щодо посвідок на постійне проживання іноземця.
Чи є чинною посвідка на постійне проживання іноземця, яка підлягає обміну в період воєнного стану
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Міграційна служба пояснила, чи є чинною посвідка на постійне проживання іноземця в Україні, яка підлягає обміну в період воєнного стану. 

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У відомстві зазначили, що постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2022 № 1202 «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану» передбачено, що посвідки на постійне проживання, крім тих, які оформлені громадянам російської федерації, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну відповідно до законодавства після 24 лютого 2022 р., підтверджують законні підстави для  постійного проживання в Україні та право на в’їзд в Україну на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування.

Також там додали, що іноземці або особи без громадянства, крім громадян РФ, зобов’язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок на постійне проживання протягом 30 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану.

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Україна міграційна служба Держміграційна служба воєнний стан

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