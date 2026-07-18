Добровільна сплата ЄСВ: які документи потрібно подати для укладення договору

У ДПС нагадали, які документи потрібні для укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

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У Державній податковій службі пояснили, які документи необхідно подати для укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Перелік документів визначено підпунктом 1 пункту 3 розділу V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року №449.

Особи, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, подають до податкового органу за місцем проживання в паперовій або електронній формі:

заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою, наведеною у додатку 3 до Інструкції №449;

копію трудової книжки (за наявності);

виписку з системи персоніфікованого обліку за формою ОК-5;

копію документа, що посвідчує особу.

Крім того, окремі категорії заявників повинні надати додаткові документи. Зокрема, члени особистого селянського господарства, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, мають подати документ, що підтверджує їх членство в такому господарстві.

Особи, визначені абзацом шостим частини першої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», додатково подають копію трудового договору.

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