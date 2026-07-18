  1. В Україні

Добровільна сплата ЄСВ: які документи потрібно подати для укладення договору

19:27, 18 липня 2026 128
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ДПС нагадали, які документи потрібні для укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Добровільна сплата ЄСВ: які документи потрібно подати для укладення договору
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державній податковій службі пояснили, які документи необхідно подати для укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Перелік документів визначено підпунктом 1 пункту 3 розділу V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року №449.

Особи, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, подають до податкового органу за місцем проживання в паперовій або електронній формі:

  • заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою, наведеною у додатку 3 до Інструкції №449;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • виписку з системи персоніфікованого обліку за формою ОК-5;
  • копію документа, що посвідчує особу.

Крім того, окремі категорії заявників повинні надати додаткові документи. Зокрема, члени особистого селянського господарства, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, мають подати документ, що підтверджує їх членство в такому господарстві.

Особи, визначені абзацом шостим частини першої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», додатково подають копію трудового договору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

договір податкова документи ДПС податки

Популярні новини

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

18:04, 17 липня 2026 7k
Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

00:01, 18 липня 2026 4k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 8k
Саме проживання дитини з батьком не дає підстав вважати, що він виховує її самостійно — Верховний Суд

Саме проживання дитини з батьком не дає підстав вважати, що він виховує її самостійно — Верховний Суд

21:22, 17 липня 2026 3k
Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

19:00, 17 липня 2026 3k
Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 8k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Влада буде шукати власників відходів, які зносять їх на стихійні сміттєзвалища: Кабмін затвердив нові правила

Уряд встановив новий порядок виявлення безхазяйних відходів: хто відповідатиме за покинуте сміття і що зміниться.

Власникам майна більше не доведеться «відвойовувати» його у суді через помилку виконавця – законопроєкт

Якщо документ буде ухвалений, власникам майна більше не доведеться щоразу проходити повноцінне позовне провадження лише для того, щоб довести очевидне – арешт накладено не на майно боржника.

Постанова 821 повертається: Кабмін намагається повернути «ручне керування» пенсійними виплатами через Верховний Суд

Юридичний спір щодо порядку виконання судових рішень про пенсійні виплати виходить на фінішну пряму: КМУ не просто оскаржує скасування постанови 821, а просить тимчасово відновити незаконні обмеження на час розгляду справи.

Рапорт не гарантує звільнення: коли військова частина має право відмовити, а коли її дії можна оскаржити

Саме через неправильне розуміння процедури багато військовослужбовців стикаються із затягуванням розгляду рапортів або отримують відмови, які потім намагаються оскаржити у суді.

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Реформа МСЕК призвела до хвилі відмов у сторонньому догляді.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]