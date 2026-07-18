Погода в Україні 19 липня: які області накриють дощі, грози, град і шквали

Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 19 липня, попередивши про грози, сильні дощі, град і шквали в окремих регіонах країни.

Фото: Getty Images

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Синоптики оприлюднили прогноз погоди на найближчу добу. У низці областей очікуються дощі, грози, місцями град і шквали, тоді як на більшій частині території країни збережеться спекотна погода без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, завтра, 19 липня, в Україні прогнозується мінлива хмарність.

У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях пройдуть помірні, місцями значні дощі з грозами. У денні години опади також можливі в окремих районах Київської, Черкаської, Кіровоградської та Одеської областей. Подекуди синоптики прогнозують град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. На решті території країни істотних опадів не очікується.

Вітер переважно буде південного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, тоді як у західних областях він зміниться на північно-західний.

Температура повітря вночі становитиме 13–18 градусів, а на морському узбережжі місцями підвищиться до 21 градуса. У денні години повітря прогріється до 26–31 градуса, тоді як у західних регіонах очікується дещо прохолодніше — 22–27 градусів.

У Києві та Київській області також прогнозується мінлива хмарність. Уночі опади не очікуються, а вдень місцями можливі короткочасний дощ і гроза.

Вітер буде південним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура по області вночі коливатиметься в межах 13–18 градусів, удень — 26–31 градуса. У столиці вночі прогнозують 15–17 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 29–31 градуса.

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