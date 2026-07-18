Як пройти ідентифікацію у 2026 році: є п’ять способів

У кабінеті ПФУ можна подивитися дату останньої перевірки.

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Пенсійний фонд нагадав, як пройти ідентифікацію у 2026 році. У відомстві назвали 5 способів:

1. Онлайн за допомогою Дія.Підпис.

Найшвидший спосіб. Просто зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ за допомогою Дія.Підпис. Ваша особа підтвердиться автоматично.

2. Відеодзвінок.

Подайте заявку на вебпорталі ПФУ (без входу до особистого кабінету) у розділі «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку». Наш спеціаліст зв’яжеться з вами для проведення сеансу відеозв’язку.

3. Через дипломатичну установу (за кордоном).

Отримайте в закордонній дипломатичній установі України документ, що посвідчує факт, що особа є живою. Надайте цей документ до органу ПФУ.

4. Особистий візит.

Завітайте до будь-якого сервісного центру ПФУ на підконтрольній території України. Завдяки принципу екстериторіальності ви можете звернутися в найближчий до вас центр, незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування.

5. В установі уповноваженого банку.

Одержувачі пенсій або інших виплат, які здійснюються через уповноважений банк, можуть пройти ідентифікацію безпосередньо у відділенні банку. Для цього необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу. Банк проводить ідентифікацію та передає відповідні відомості до Пенсійного фонду України.

Як перевірити статус?

У вашому кабінеті на порталі ПФУ працює сервіс «Моя ідентифікація». Там завжди можна подивитися дату останньої перевірки

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