  1. Суспільство

Як пройти ідентифікацію у 2026 році: є п’ять способів

23:27, 18 липня 2026 39
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У кабінеті ПФУ можна подивитися дату останньої перевірки.
Як пройти ідентифікацію у 2026 році: є п’ять способів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд нагадав, як пройти ідентифікацію у 2026 році. У відомстві назвали 5 способів:

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

1. Онлайн за допомогою Дія.Підпис.

Найшвидший спосіб. Просто зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ за допомогою Дія.Підпис. Ваша особа підтвердиться автоматично.

2. Відеодзвінок.

Подайте заявку на вебпорталі ПФУ (без входу до особистого кабінету) у розділі «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку». Наш спеціаліст зв’яжеться з вами для проведення сеансу відеозв’язку.

3. Через дипломатичну установу (за кордоном).

Отримайте в закордонній дипломатичній установі України документ, що посвідчує факт, що особа є живою. Надайте цей документ до органу ПФУ.

4. Особистий візит.

Завітайте до будь-якого сервісного центру ПФУ на підконтрольній території України. Завдяки принципу екстериторіальності ви можете звернутися в найближчий до вас центр, незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування.

5. В установі уповноваженого банку.

Одержувачі пенсій або інших виплат, які здійснюються через уповноважений банк, можуть пройти ідентифікацію безпосередньо у відділенні банку. Для цього необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу. Банк проводить ідентифікацію та передає відповідні відомості до Пенсійного фонду України.

Як перевірити статус?

У вашому кабінеті на порталі ПФУ працює сервіс «Моя ідентифікація». Там завжди можна подивитися дату останньої перевірки

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд Дія пенсія пенсія в Україні

Популярні новини

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

У Києві суд виніс вирок шахраю, який безкоштовно пожив у 68 квартирах за три місяці

18:04, 17 липня 2026 8k
Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

00:01, 18 липня 2026 4k
Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

Якщо квартира зареєстрована тільки в БТІ: які ризики чекають на власників і що потрібно зробити

23:12, 16 липня 2026 8k
Доплата до пенсії після 70 років: ПФУ пояснив, хто не отримає 300 грн

Доплата до пенсії після 70 років: ПФУ пояснив, хто не отримає 300 грн

23:30, 17 липня 2026 3k
Саме проживання дитини з батьком не дає підстав вважати, що він виховує її самостійно — Верховний Суд

Саме проживання дитини з батьком не дає підстав вважати, що він виховує її самостійно — Верховний Суд

21:22, 17 липня 2026 4k
Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

Батьки дітей з інвалідністю після мобілізації втрачають право на сімейні гарантії: чому держава має усунути правову нерівність

19:00, 17 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Влада буде шукати власників відходів, які зносять їх на стихійні сміттєзвалища: Кабмін затвердив нові правила

Уряд встановив новий порядок виявлення безхазяйних відходів: хто відповідатиме за покинуте сміття і що зміниться.

Власникам майна більше не доведеться «відвойовувати» його у суді через помилку виконавця – законопроєкт

Якщо документ буде ухвалений, власникам майна більше не доведеться щоразу проходити повноцінне позовне провадження лише для того, щоб довести очевидне – арешт накладено не на майно боржника.

Постанова 821 повертається: Кабмін намагається повернути «ручне керування» пенсійними виплатами через Верховний Суд

Юридичний спір щодо порядку виконання судових рішень про пенсійні виплати виходить на фінішну пряму: КМУ не просто оскаржує скасування постанови 821, а просить тимчасово відновити незаконні обмеження на час розгляду справи.

Рапорт не гарантує звільнення: коли військова частина має право відмовити, а коли її дії можна оскаржити

Саме через неправильне розуміння процедури багато військовослужбовців стикаються із затягуванням розгляду рапортів або отримують відмови, які потім намагаються оскаржити у суді.

Група інвалідності не дає автоматичного права на догляд: комісії, які замінили МСЕК, тестують людей на здатність вижити самостійно

Реформа МСЕК призвела до хвилі відмов у сторонньому догляді.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]