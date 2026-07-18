Зарплати зростуть до 70%: працівникам сфери культури підвищать оклади

У Мінкульті зазначили, що реформа оплати праці є одним із ключових заходів Стратегії розвитку культури в Україні до 2030 року.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перший етап реформи оплати праці у сфері культури.

Міністерка культури України Тетяна Бережна повідомила про запуск реформи оплати праці у сфері культури.

«Підвищуємо до 70% посадові оклади працівників уже з 1 січня 2027. Команда Мінкульту разом з колегами пів року напрацьовувала рішення для збільшення оплати. Разом з цим готуємо наступний етап — перехід до сучасної, справедливої та прозорої моделі винагороди. Люди — головна цінність української культури. Тож наше завдання — зробити роботу у сфері культури престижною та створити умови, щоб професіонали залишалися працювати в Україні», — зазначила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна.

У Мінкульті додали, що реформа оплати праці є одним із ключових заходів Стратегії розвитку культури в Україні до 2030 року. Вона має підвищити престиж роботи у сфері культури, допомогти зберегти професійних фахівців і зміцнити спроможність культурних інституцій під час війни та в період післявоєнного відновлення.

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