Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: поради для довшої роботи акумулятора

Як правильно заряджати смартфон, щоб батарея служила довше.

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Багато власників смартфонів досі не знають, чи можна заряджати телефон кілька разів на день, чи потрібно чекати повної розрядки батареї. Навколо цієї теми існує чимало міфів, які залишилися ще з часів старих мобільних телефонів. Насправді сучасні літій-іонні акумулятори працюють за іншими принципами, тому правильний режим заряджання може помітно подовжити строк їхньої служби. Про це пише Charby.

Сучасні смартфони переважно оснащені літій-іонними акумуляторами, середній ресурс яких становить близько 2–3 років або приблизно 300–500 повних циклів заряджання. Після цього їхня ємність зазвичай зменшується приблизно на 20%. Водночас неправильні звички під час заряджання можуть прискорити зношування батареї ще до завершення цього ресурсу.

Фахівці зазначають, що часте короткочасне підзаряджання не шкодить акумулятору. Навпаки, для літій-іонних батарей значно корисніше підтримувати рівень заряду в середньому діапазоні, ніж регулярно доводити його до повної розрядки чи заряджати до 100%.

Найбільше сучасним акумуляторам шкодять дві ситуації:

глибока розрядка, коли заряд наближається до 0%;

тривале перебування батареї на максимальному рівні заряду — близько 100%.

Саме тому поради повністю розряджати телефон перед кожним заряджанням давно втратили актуальність. Такі рекомендації стосувалися старих нікель-кадмієвих батарей, які мали так званий «ефект пам'яті». Для сучасних смартфонів вони не лише не приносять користі, а й можуть скоротити ресурс акумулятора.

Під час експлуатації батарея поступово старіє через природні хімічні процеси. На швидкість її зношування додатково впливають високе навантаження на смартфон, регулярна повна розрядка та тривале перебування пристрою на критично низькому або, навпаки, максимальному рівні заряду.

Експерти рекомендують не чекати, доки батарея майже повністю розрядиться. Оптимально підключати телефон до зарядного пристрою, коли рівень заряду опускається приблизно до 20–30%, а від'єднувати його можна ще до досягнення 100%, якщо це дозволяють обставини. Саме такий режим вважається найбільш щадним для акумулятора.

Водночас існує виняток, коли повна розрядка все ж може бути корисною. Якщо смартфон почав неправильно відображати відсоток заряду — наприклад, різко вимикається або показує некоректний рівень батареї, — можна виконати калібрування. Для цього достатньо один раз повністю розрядити телефон, а потім зарядити його до 100%.

Фахівці наголошують, що така процедура не відновлює ємність батареї, а лише допомагає синхронізувати програмний контролер із фактичним станом акумулятора. Робити її регулярно не потрібно — лише у випадку появи помилок у відображенні заряду або після тривалого зберігання смартфона без використання.

У повсякденному користуванні оптимальною стратегією залишається регулярне підзаряджання невеликими порціями та уникнення крайніх значень заряду. Саме такий підхід допоможе довше зберегти ресурс акумулятора та стабільну автономність смартфона.

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