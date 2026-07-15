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Верховна Рада хоче запровадити «соціальний фільтр» перед продажем єдиного житла боржників

11:04, 15 липня 2026
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Верховна Рада хоче запровадити «соціальний фільтр» перед продажем єдиного житла боржників.
Верховна Рада хоче запровадити «соціальний фільтр» перед продажем єдиного житла боржників
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В Україні планують змінити правила відчуження житла, щоб захистити пенсіонерів, людей з інвалідністю, військовослужбовців та інших вразливих громадян від втрати єдиного місця проживання.

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Йдеться про законопроєкт №15409. Документ передбачає запровадження додаткових гарантій під час виконавчих процедур, нотаріальних дій та продажу майна.

Як розповідала «Судово-юридична газета», головна ідея ініціативи — жодна вразлива особа не може бути позбавлена єдиного житла без індивідуальної оцінки її потреб та забезпечення альтернативи.

Законопроєкт пропонує:

  • запровадити поняття «вразлива повнолітня особа» та «єдине житло»;
  • заборонити відчуження єдиного житла таких осіб без висновку органу соціального захисту;
  • зобов’язати виконавців зупиняти стягнення, якщо існує ризик бездомності;
  • посилити контроль нотаріусів під час укладення договорів щодо житла;
  • запровадити оцінку ризику втрати житла.

За задумом авторів, нові правила мають запобігти ситуаціям, коли люди через борги, шахрайство або стан здоров’я втрачають квартири чи будинки.

За словами голови парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, поштовхом до розробки документа стали випадки, коли після повернення з фронту військові виявляли переоформлення житла на інших осіб, а пенсіонери втрачали квартири через борги або шахрайські дії.

Одним із найрезонансніших став випадок пенсіонера, який через багаторічний борг за комунальні послуги втратив єдину квартиру. Квартиру площею 41 кв. м продали за безцінь через борги, коли він фактично перебував у безпорадному стані та не міг захистити свої права.

Значна частина заборгованості виникла через багаторічне нарахування пенсіонеру внутрішньобудинкових втрат води у багатоквартирному будинку. У більшості мешканців будинку були встановлені індивідуальні лічильники води, тоді як у пенсіонера прилади обліку були відсутні. Саме це стало однією з причин накопичення значної заборгованості, яка зрештою призвела до реалізації його квартири в межах виконавчого провадження.

Ще один випадок стосується багатодітного військовослужбовця, який після повернення із фронту виявив, що його житло було переоформлене на інших осіб. Коли захисник повернувся додому, у квартирі вже перебували сторонні люди, які намагалися його виселити.

Наразі документ уже зареєстрували у Верховній Раді.

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Верховна Рада України законопроект борг мінюст нотаріус стягнення заборгованості

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