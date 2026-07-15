  1. В Україні

Мінфін затвердив нові форми Податкового розрахунку: коли і за які періоди звітувати

10:46, 15 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Застосування нових форм починається із 1 серпня.
Мінфін затвердив нові форми Податкового розрахунку: коли і за які періоди звітувати
Фото: НПУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та оновило Порядок їх заповнення і подання. Вони набирають чинності 17 липня 2026 року. Про це повідомила Державна податкова служба.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Застосування форм починається із 1 серпня для звітування:

- податкових агентів (крім ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) – за липень 2026 року;

- фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – з поданням нового квартального Розрахунку із розбивкою показників за місяцями кварталу.

До цього часу ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, можуть продовжувати подавати Розрахунок за чинною місячною формою, оскільки квартальна форма ще не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі Розрахунки за квітень – червень 2026 року.

Дублювати звітність не потрібно:

- якщо ви вже подали Розрахунок за всі місяці за місячною формою, повторно подавати його після запровадження квартальної форми не потрібно;

- якщо ж звітність за місячною формою подана не за всі місяці кварталу, квартальний Розрахунок необхідно подати лише за ті місяці, за які звітність не подавалася.

ДПС звертає увагу, що до 10 серпня необхідно прозвітувати вже за 2 квартал 2026 року.

Як і раніше, Розрахунок подається лише у разі нарахування або виплати доходів фізичним особам у звітному періоді.

Відповідні зміни внесено наказами Мінфіну від 07.05.2026 № 243 та від 26.05.2026 № 284, які набирають чинності 17 липня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова Мінфін податки

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ визнав несправедливим суд над поліцейським через нерозглянуті доводи про провокацію хабаря

Судді не з’ясували, чи був заявник підбурений до вчинення злочину, попри те, що такі доводи він висував на всіх етапах розгляду.

Кейс АТ «Укрграфіту» як ілюстрація системної проблеми squeeze-out: Верховний Суд відклав розгляд прецедентної справи до 21 липня

Кейс прифронтового підприємства «Укрграфіт», який зараз розглядає Касаційний господарський суд, наочно ілюструє глибину кризи навколо процедури squeeze-out в Україні.

Держслужбовці зможуть поєднувати службу з навчанням: Кабмін запроваджує дуальну освіту

Держлужбовці зможуть навчатися без відриву від служби: як працюватиме дуальна освіта.

Від професорки Києво-Могилянської академії до кандидатки у Вищу раду правосуддя: аналіз співбесіди Лесі Музики

Академічна етика, декларації та адвокатський статус: що перевіряла Етична рада у досьє Лесі Музики.

УБД без посвідчення: як отримати статус, якщо документи втрачені, а військова частина не реагує

Що робити, коли бойові розпорядження втрачені, а військова частина місяцями ігнорує звернення військового.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]