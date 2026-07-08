Верховна Рада готує новий механізм захисту самотніх пенсіонерів і військових від втрати єдиного житла через борги та шахрайство

Історії самотнього пенсіонера та військового, які підштовхнули Верховну Раду до нових правил захисту від втрати єдиного житла через борги та шахрайство.

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Поки українські воїни захищають кордони, а люди похилого віку борються з самотністю та хворобами, система часто залишає їх беззахисними перед втратою єдиного даху над головою. В умовах війни та економічної нестабільності в Україні загострилася проблема «легалізованої бездомності». Тисячі вразливих громадян — пенсіонерів, осіб з інвалідністю та військовослужбовців — ризикують втратити єдине житло через борги, шахрайські схеми або неспроможність захистити свої права у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» отримала текст проєкту Закону України, що готується до реєстрації головою парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою. Цей документ пропонує суттєві зміни у системі захисту прав власності та запобігання бездомності серед найбільш вразливих категорій громадян.

Існуюче законодавство виявилося занадто формальним: виконавці та нотаріуси часто діють у межах процедури, не зважаючи на те, що наслідком їхніх дій є перетворення людини на безпритульну.

Коментуючи «Судово-юридичній газеті» свою нову законодавчу ініціативу, Галина Третьякова заявила, що її мета — захистити від шахрайського відчуження житла найбільш вразливі категорії громадян, зокрема людей похилого віку з когнітивними порушеннями та військовослужбовців. За її словами, поштовхом до розробки законопроєкту стали реальні випадки, коли після повернення з фронту військові виявляли, що їхнє житло вже переоформлене на інших осіб, а літні люди через деменцію чи соціальну ізоляцію втрачали квартири внаслідок шахрайських схем.

Галина Третьякова наголошує на тому, що така ситуація створює додаткові ризики для найбільш соціально незахищених категорій населення та потребує вдосконалення механізмів захисту права на житло.

Новий законопроєкт спрямований на виправлення цього системного збою. Хоча текст законопроєкту ще буде доопрацьовуватись його основа вже чітко закладена в порівняльній таблиці: жодна вразлива особа не може бути позбавлена єдиного житла без індивідуальної оцінки її потреб та забезпечення альтернативи.

Кого захищає закон?

Законопроєкт пропонує запровадити нові базові поняття у Законі України «Про основні засади житлової політики». Зокрема, вводиться визначення «вразлива повнолітня особа», до якого пропонується віднести не лише осіб похилого віку чи людей з інвалідністю, а й осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, обмежено дієздатних громадян, а також самотніх осіб, які потребують стороннього догляду.

Крім того, законопроєкт визначає поняття «єдине житло» як житлове приміщення, у якому особа зареєстрована або фактично проживає за відсутності іншої придатної для проживання нерухомості. За задумом авторки, таке визначення має забезпечити додаткові гарантії захисту громадян, які можуть втратити своє єдине місце проживання внаслідок примусового стягнення майна чи інших юридичних процедур.

Соціальна верифікація перед відчуженням

Центральним елементом змін є заборона на будь-яке позбавлення житла (виселення, стягнення, продаж на торгах, реєстрація переходу права власності) без попереднього висновку уповноваженого органу з питань соціального захисту населення. Цей висновок має підтвердити, що дія не призведе до:

бездомності;

погіршення житлових умов;

втрати можливості фактично користуватися житлом.

Винятки передбачені лише тоді, коли особа одночасно набуває інше житло, зберігає право довічного проживання (зареєстроване як обтяження) або укладає договір довічного утримання.

Зміна виконавчого провадження

Законопроєкт вносить зміни до Закону «Про виконавче провадження». Наразі виконавець просто шукає майно. Після прийняття змін, якщо боржник є вразливою особою, стягнення на єдине житло не допускається без соціального висновку.

У разі виявлення ризику бездомності, виконавець зобов’язаний зупинити дії та звернутися до суду для визначення порядку подальшого виконання рішення.

Реалізація такого житла на торгах без дотримання цих вимог є підставою для визнання результатів торгів недійсними.

Це прямо впливає на практику продажу квартир за невеликі борги через систему СЕТАМ. Саме такі зміни покликані запобігти повторенню ситуацій, подібних до випадку коли, коли людина втрачає житло після його продажу через систему електронних торгів у межах виконавчого провадження.

Нотаріальні гарантії проти незаконного відчуження житла

Законопроєкт також пропонує посилити роль нотаріуса під час укладення правочинів щодо житла.

Змінами до Закону України «Про нотаріат» передбачається, що нотаріус повинен буде не лише перевіряти подані документи, а й з'ясовувати, чи є житло єдиним місцем проживання вразливої особи, роз'яснювати правові наслідки укладення правочину та право відмовитися від його вчинення.

Крім того, нотаріус буде зобов'язаний відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо виникнуть обґрунтовані сумніви щодо того, що особа усвідомлює значення своїх дій, або будуть виявлені ознаки примусу, обману чи інших тяжких обставин.

Такі зміни мають посилити захист соціально вразливих громадян, зокрема військовослужбовців.

Соціальні послуги як превентивний захід

Закон «Про соціальні послуги» доповнюється поняттям «ризик втрати єдиного житла».

Оцінка потреб особи у такому випадку має проводитися невідкладно до 10 днів за зверненням нотаріуса, виконавця чи самої особи. Таким чином, соцзахист стає активним учасником правовідносин, а не просто констатує факт бездомності постфактум.

Відновлення соціальної справедливості

Законопроєкт, який наразі перебуває на стадії фінального опрацювання, закладає концептуально новий алгоритм: жодне відчуження єдиного житла вразливої особи не може відбутися без індивідуальної оцінки ситуації органом соціального захисту.

Тобто, суть рішення полягає у запровадженні обов’язкової перевірки органом соціального захисту перед будь-яким відчуженням, виселенням чи продажем єдиного житла вразливої особи. Це означає, що державний виконавець, нотаріус або реєстратор не зможуть завершити процедуру переходу права власності без отримання результатів такої верифікації.

Як зазначила Галина Третьякова, наразі система виконавчого провадження часто діє формально: є борг, навіть якщо невеликий або штучний — є арешт і продаж квартири. Нове рішення вводить соціальний фільтр: якщо особа вразлива, виконавчі дії щодо єдиного житла зупиняються до моменту вирішення соціального питання, наприклад надання притулку, догляду або спростування факту боргу.

Законопроєкт як відповідь на реальні випадки втрати житла

За словами Галини Третьякової, необхідність законодавчих змін продиктована реальними випадками втрати громадянами єдиного житла через прогалини у чинному законодавстві.

Одним із найрезонансніших став випадок пенсіонера, який через багаторічний борг за комунальні послуги втратив єдину квартиру. Квартиру площею 41 кв. м продали за безцінь через борги, коли він фактично перебував у безпорадному стані та не міг захистити свої права.

Значна частина заборгованості виникла через багаторічне нарахування пенсіонеру внутрішньобудинкових втрат води у багатоквартирному будинку. У більшості мешканців будинку були встановлені індивідуальні лічильники води, тоді як у пенсіонера прилади обліку були відсутні. Саме це стало однією з причин накопичення значної заборгованості, яка зрештою призвела до реалізації його квартири в межах виконавчого провадження.

Ще один випадок стосується багатодітного військовослужбовця, який після повернення із фронту виявив, що його житло було переоформлене на інших осіб. Коли захисник повернувся додому, у квартирі вже перебували сторонні люди, які намагалися його виселити.

Подібні випадки свідчать, що сьогодні шахраї користуються прогалинами в законодавстві та використовують їх для незаконного відчуження нерухомості осіб, які через стан здоров'я, службу в Збройних силах України чи інші обставини не можуть своєчасно захистити свої майнові права. Саме тому законопроєкт покликаний запровадити додаткові запобіжники для захисту вразливих категорій громадян від втрати єдиного житла.

Від ініціативи до закону

Законопроєкт про захист житла вразливих верств населення наразі перебуває на стадії активного доопрацювання. Галина Третьякова зазначила, що протягом найближчих 2-4 тижнів документ буде зареєстрований у Верховній Раді.

Основні очікувані результати реформи:

Жодна людина не опиниться на вулиці без надання альтернативного житла, якщо її «єдиний дах» став об’єктом стягнення. Органи соціального захисту стануть обов’язковими учасниками процесу перевірки правочинів та виконавчих дій щодо майна вразливих осіб. Створення запобіжників, які унеможливлять таємне переоформлення нерухомості бійців, поки вони виконують обов'язок перед державою. У випадках, коли органи місцевого самоврядування або держоргани беруть на себе догляд за особою, її майно не повинно відчужуватися на користь третіх осіб за заниженими цінами.

Суть вирішення проблеми вже закладена в поточному тексті: пріоритет людської гідності та права на житло над формальними процедурами відчуження. Ця ініціатива разом створює нову архітектуру соціальної безпеки в Україні.

Очікуємо, що під час обговорення у комітетах ВР особлива увага буде приділена механізмам швидкої верифікації статусу особи через державні реєстри, щоб захист був не лише надійним, а й оперативним. Суспільство потребує цього закону, оскільки кожна затримка — це нова втрачена квартира та нова зламана доля.

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