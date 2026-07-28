В Одесі на ходу вибухнув автомобіль: є загиблий та поранена

Вибух автомобіля стався ввечері на проспекті Небесної Сотні.

Фото: od.npu.gov.ua

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У вівторок, 28 липня, в Одесі під час руху вибухнув автомобіль, водій машини загинув на місці. Про це повідомила поліція Одеської області.

«За попередньою інформацією правоохоронців, вибух пролунав під час руху автівки. Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка дістала поранення. Її госпіталізували до лікарні», — йдеться у заяві.

Вибух автомобіля стався ввечері на проспекті Небесної Сотні неподалік кута проспекту Ярослава Мудрого.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти та співробітників вибухотехнічної служби. Правову кваліфікацію події в поліції нададуть після з’ясування всіх обставин.

Наразі на вказаній ділянці дороги в Одесі ускладнено рух транспорту. Водіїв просять враховувати інформацію під час вибору маршруту.

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