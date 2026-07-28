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В Одесі на ходу вибухнув автомобіль: є загиблий та поранена

21:29, 28 липня 2026 125
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Вибух автомобіля стався ввечері на проспекті Небесної Сотні.
В Одесі на ходу вибухнув автомобіль: є загиблий та поранена
Фото: od.npu.gov.ua
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У вівторок, 28 липня, в Одесі під час руху вибухнув автомобіль, водій машини загинув на місці. Про це повідомила поліція Одеської області.

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«За попередньою інформацією правоохоронців, вибух пролунав під час руху автівки. Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка дістала поранення. Її госпіталізували до лікарні», — йдеться у заяві.

Вибух автомобіля стався ввечері на проспекті Небесної Сотні неподалік кута проспекту Ярослава Мудрого.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти та співробітників вибухотехнічної служби. Правову кваліфікацію події в поліції нададуть після з’ясування всіх обставин.

Наразі на вказаній ділянці дороги в Одесі ускладнено рух транспорту. Водіїв просять враховувати інформацію під час вибору маршруту.

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Одеса

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