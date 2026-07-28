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В Одессе на ходу взорвался автомобиль: есть погибший и раненая

21:29, 28 июля 2026 126
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Взрыв автомобиля произошел вечером на проспекте Небесной Сотни.
В Одессе на ходу взорвался автомобиль: есть погибший и раненая
Фото: od.npu.gov.ua
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Во вторник, 28 июля, в Одессе во время движения взорвался автомобиль, водитель машины погиб на месте. Об этом сообщила полиция Одесской области.

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«По предварительной информации правоохранителей, взрыв произошел во время движения автомобиля. Водитель кроссовера погиб на месте, а его пассажирка получила ранения. Ее госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении.

Взрыв автомобиля произошел вечером на проспекте Небесной Сотни недалеко от пересечения с проспектом Ярослава Мудрого.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты и сотрудники взрывотехнической службы. Правовую квалификацию события в полиции дадут после выяснения всех обстоятельств.

В настоящее время на указанном участке дороги в Одессе затруднено движение транспорта. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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Одесса

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