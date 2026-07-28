В Одессе на ходу взорвался автомобиль: есть погибший и раненая

Взрыв автомобиля произошел вечером на проспекте Небесной Сотни.

Фото: od.npu.gov.ua

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Во вторник, 28 июля, в Одессе во время движения взорвался автомобиль, водитель машины погиб на месте. Об этом сообщила полиция Одесской области.

«По предварительной информации правоохранителей, взрыв произошел во время движения автомобиля. Водитель кроссовера погиб на месте, а его пассажирка получила ранения. Ее госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении.

Взрыв автомобиля произошел вечером на проспекте Небесной Сотни недалеко от пересечения с проспектом Ярослава Мудрого.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты и сотрудники взрывотехнической службы. Правовую квалификацию события в полиции дадут после выяснения всех обстоятельств.

В настоящее время на указанном участке дороги в Одессе затруднено движение транспорта. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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