Срок использования «Национального кешбэка» истекает через 4 дня: средства нужно потратить до 31 июля
Граждане, которые накопили средства по программе «Национальный кешбэк», должны использовать их до 31 июля включительно. Если этого не сделать, неиспользованные деньги будут возвращены в государственный бюджет.
Участникам программы необходимо потратить начисленный кешбэк до окончания установленного срока.
Размер кешбэка зависит от категории продукции. За покупку товаров украинского производства можно получить:
- 5% кешбэка — за продукты питания, автотовары, аптечные товары, а также товары для сада и огорода;
- 15% кешбэка — за непродовольственные товары, в частности одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби, отдыха и ремонта, а также отдельные продукты питания: твердые и мягкие сыры, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупы.
Проверить категорию товара и размер компенсации можно на странице программы «Национальный кешбэк» или с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія» в разделе «Национальный кешбэк».
На что можно потратить накопленный кешбэк
Средства с карты «Национальный кешбэк» можно использовать на:
- оплату коммунальных услуг;
- оплату почтовых услуг;
- приобретение продуктов питания украинского производства;
- покупку украинских лекарственных средств и медицинских изделий;
- приобретение книг и другой печатной продукции;
- донаты на благотворительность, в том числе на поддержку ВСУ.
Как присоединиться к программе «Национальный кешбэк»
Чтобы стать участником программы, необходимо:
- Открыть карту для выплат в банке-партнере.
- Определить карты, с которых будет осуществляться оплата покупок, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях.
- В приложении «Дія» в разделе «Сервіси» выбрать карту для выплат «Национальный кешбэк» любого банка-партнера.
Кешбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.