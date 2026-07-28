Срок использования «Национального кешбэка» истекает через 4 дня: средства нужно потратить до 31 июля

Денежные средства, накопленные гражданами на карточках Национального кэшбека, нужно потратить до 31 июля.

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Граждане, которые накопили средства по программе «Национальный кешбэк», должны использовать их до 31 июля включительно. Если этого не сделать, неиспользованные деньги будут возвращены в государственный бюджет.

Участникам программы необходимо потратить начисленный кешбэк до окончания установленного срока.

Размер кешбэка зависит от категории продукции. За покупку товаров украинского производства можно получить:

5% кешбэка — за продукты питания, автотовары, аптечные товары, а также товары для сада и огорода;

15% кешбэка — за непродовольственные товары, в частности одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби, отдыха и ремонта, а также отдельные продукты питания: твердые и мягкие сыры, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупы.

Проверить категорию товара и размер компенсации можно на странице программы «Национальный кешбэк» или с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія» в разделе «Национальный кешбэк».

На что можно потратить накопленный кешбэк

Средства с карты «Национальный кешбэк» можно использовать на:

оплату коммунальных услуг;

оплату почтовых услуг;

приобретение продуктов питания украинского производства;

покупку украинских лекарственных средств и медицинских изделий;

приобретение книг и другой печатной продукции;

донаты на благотворительность, в том числе на поддержку ВСУ.

Как присоединиться к программе «Национальный кешбэк»

Чтобы стать участником программы, необходимо:

Открыть карту для выплат в банке-партнере. Определить карты, с которых будет осуществляться оплата покупок, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях. В приложении «Дія» в разделе «Сервіси» выбрать карту для выплат «Национальный кешбэк» любого банка-партнера.

Кешбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.

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