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Срок использования «Национального кешбэка» истекает через 4 дня: средства нужно потратить до 31 июля

22:00, 28 июля 2026 124
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Денежные средства, накопленные гражданами на карточках Национального кэшбека, нужно потратить до 31 июля.
Срок использования «Национального кешбэка» истекает через 4 дня: средства нужно потратить до 31 июля
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Граждане, которые накопили средства по программе «Национальный кешбэк», должны использовать их до 31 июля включительно. Если этого не сделать, неиспользованные деньги будут возвращены в государственный бюджет.

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Участникам программы необходимо потратить начисленный кешбэк до окончания установленного срока.

Размер кешбэка зависит от категории продукции. За покупку товаров украинского производства можно получить:

  • 5% кешбэка — за продукты питания, автотовары, аптечные товары, а также товары для сада и огорода;
  • 15% кешбэка — за непродовольственные товары, в частности одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби, отдыха и ремонта, а также отдельные продукты питания: твердые и мягкие сыры, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупы.

Проверить категорию товара и размер компенсации можно на странице программы «Национальный кешбэк» или с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія» в разделе «Национальный кешбэк».

На что можно потратить накопленный кешбэк

Средства с карты «Национальный кешбэк» можно использовать на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • оплату почтовых услуг;
  • приобретение продуктов питания украинского производства;
  • покупку украинских лекарственных средств и медицинских изделий;
  • приобретение книг и другой печатной продукции;
  • донаты на благотворительность, в том числе на поддержку ВСУ.

Как присоединиться к программе «Национальный кешбэк»

Чтобы стать участником программы, необходимо:

  1. Открыть карту для выплат в банке-партнере.
  2. Определить карты, с которых будет осуществляться оплата покупок, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях.
  3. В приложении «Дія» в разделе «Сервіси» выбрать карту для выплат «Национальный кешбэк» любого банка-партнера.

Кешбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.

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