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Буданов о встрече Зеленского с Трампом: у нас есть четкое понимание необходимости справедливого окончания войны

21:07, 28 июля 2026 59
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Кирилл Буданов заявил, что Украина и США договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях.
Буданов о встрече Зеленского с Трампом: у нас есть четкое понимание необходимости справедливого окончания войны
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Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил о своем участии во встрече украинской делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским с президентом США Дональдом Трампом и американскими представителями в Белом доме и рассказал подробности.

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Он подчеркнул, что состоялся содержательный разговор о дипломатических и мерах безопасности, необходимых для приближения справедливого мира.

«Вместе с американскими партнерами у нас есть четкое понимание необходимости как можно скорее и справедливо закончить войну.

Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», — добавил он.

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США Украина война офис президента Кирилл Буданов

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