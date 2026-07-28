Буданов о встрече Зеленского с Трампом: у нас есть четкое понимание необходимости справедливого окончания войны

Кирилл Буданов заявил, что Украина и США договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях.

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Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил о своем участии во встрече украинской делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским с президентом США Дональдом Трампом и американскими представителями в Белом доме и рассказал подробности.

Он подчеркнул, что состоялся содержательный разговор о дипломатических и мерах безопасности, необходимых для приближения справедливого мира.

«Вместе с американскими партнерами у нас есть четкое понимание необходимости как можно скорее и справедливо закончить войну.

Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», — добавил он.

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