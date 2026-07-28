Мошенники списали деньги с карты женщины — суд обязал банк вернуть пострадавшей списанные средства, аннулировать кредит и выплатить компенсацию

Хмельницкий апелляционный суд обязал банк восстановить средства на счете клиентки и аннулировать кредитную задолженность, возникшую в результате несанкционированных операций.

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Хмельницкий апелляционный суд согласился с заключением местного суда, который обязал АО КБ «ПриватБанк» восстановить остаток средств на счете клиентки, аннулировать кредитную задолженность, возникшую в результате несанкционированных операций, и возместить ей моральный ущерб.

Жительница Хмельницкой области обратилась в суд после того, как банк отказался восстановить средства на ее карточном счете, списанные в результате несанкционированных операций. По ее словам, 3 февраля 2025 года в течение девяти минут со счета было совершено пять операций по списанию средств на общую сумму 28 424 грн.

В тот же день женщина сообщила о незаконном списании средств в контакт-центр банка, после чего её кредитную карту заблокировали. Также она обратилась в полицию. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.

Несмотря на неоднократные обращения клиентки, банк отказался восстановить остаток средств на ее счете и списать кредитную задолженность, возникшую в результате этих операций.

В связи с этим она подала иск и просила обязать АО КБ «ПриватБанк» восстановить остаток средств на карточном счете до того состояния, в котором он находился до несанкционированных операций, путем возврата 28 483 грн, аннулировать кредитную задолженность, возникшую в результате этих операций, и возместить 20 000 грн морального ущерба.

Хмельницкий городской районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск частично: обязал банк восстановить заявленный остаток средств на счете истицы, списать кредитную задолженность, возникшую в результате несанкционированных операций, и возместить 5 000 грн морального ущерба.

В апелляционной жалобе АО КБ «ПриватБанк» утверждало, что несанкционированные операции стали возможными из-за разглашения истицей третьим лицам данных, необходимых для доступа к ее аккаунту в «Приват24», поэтому банк не должен нести ответственность за списание средств.

Кроме того, апеллянт считал, что требование об аннулировании задолженности по кредитному лимиту является ненадлежащим способом защиты, и указал, что суд первой инстанции ошибочно определил размер средств, списанных со счета.

По мнению апелляционного суда, утверждения банка о том, что клиентка своими действиями или бездействием способствовала незаконному доступу к своему карточному счету или сама сообщила посторонним лицам данные платежной карты, основаны на предположениях и не подтверждены надлежащими доказательствами.

Апелляционный суд обратил внимание на то, что вход в аккаунт истицы в приложении «Приват24» был зафиксирован с нетипичного устройства после смены пароля. В то же время в разговоре с оператором контакт-центра женщина сразу же отрицала, что заходила в приложение или осуществляла переводы, а во время допроса в полиции сообщила, что выполнила лишь одно телефонное указание неизвестного лица — нажала цифру «1», не сообщая данных, которые могли бы обеспечить доступ к счету.

Также суд отметил, что требование о перерасчете по кредитному лимиту с целью восстановления положения, существовавшего до несанкционированных операций, является надлежащим способом защиты гражданского права и соответствует пункту 4 части первой статьи 16 Гражданского кодекса Украины.

В то же время апелляционный суд по делу № 686/8500/25 установил, что суд первой инстанции неверно определил размер средств, списанных со счета истицы. Поэтому он изменил решение в этой части — уточнил сумму, которую банк должен восстановить на счете клиентки: с 28 483 грн до 28 424 грн.

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