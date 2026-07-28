Безработица снижается, но работников не хватает: что происходит на рынке труда Украины

МВФ прогнозирует безработицу в Украине на уровне более 11% в 2027 году, что выше, чем в 2026 году.

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По прогнозу Международного валютного фонда, уровень безработицы в Украине в 2027 году составит 11,3%.

В 2025 году этот показатель составлял 11,6%, а в 2026 году — 10,2%.

В то же время официальная статистика зарегистрированных безработных демонстрирует несколько иную картину. По состоянию на конец июня 2026 года в Украине было зарегистрировано 93,1 тыс. безработных, что на 2,2% меньше, чем год назад, а также на 1,3% меньше, чем в мае.

Всего в течение первого полугодия 2026 года статус безработного имели 220,6 тысячи человек — на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время МВФ оценивает безработицу в стране в целом по методологии Международной организации труда, а текущая статистика охватывает лишь людей, которые официально зарегистрировались как безработные. Поэтому уменьшение количества зарегистрированных безработных еще не означает, что столько же людей нашли работу: статус может быть прекращен, например, в связи с поступлением на обучение, назначением пенсии или по заявлению самого человека.

На рынке труда сохраняется значительный дисбаланс

По состоянию на конец июня в базе Государственной службы занятости было 63,2 тыс. вакансий — примерно 2 на каждых 3 зарегистрированных безработных. Но работодатели по-прежнему испытывают дефицит кадров, особенно квалифицированных. Навыки соискателей работы не всегда соответствуют требованиям вакансий.

В каких регионах изменилась численность безработных

По сравнению с июнем 2025 года количество зарегистрированных безработных больше всего выросло в отдельных западных регионах:

Ивано-Франковской области — на 19,4%;

Тернопольской области — на 16,2%;

Черновицкой области — на 12%;

Львовской области — на 10%;

Волынской области — на 7,2%.

В то же время в некоторых регионах количество зарегистрированных безработных сократилось:

в Ровенской области — на 9,1%;

в Полтавской области — на 6,9%;

в Киевской области — на 4,6%.

На такую разницу могут влиять перемещение людей между регионами, структура местной экономики и спрос работодателей.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по оценкам Минэкономики, на подконтрольной Украине территории проживает около 25,9 млн человек. Среди них примерно 13,1 млн являются занятыми, 7,2 млн — люди в возрасте 65 лет и старше, а 5,1 млн — дети.

В то же время прогноз Министерства экономики на 2026–2036 годы, подготовленный совместно с компанией BMG, предусматривает рост потребности экономики в работниках примерно до 14,6 млн занятых лиц к 2036 году.

Наибольший дефицит прогнозируют в технических, инженерных, производственных и строительных профессиях, а также в медицине, торговле и сфере услуг.

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