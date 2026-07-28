  1. В Украине

Безработица снижается, но работников не хватает: что происходит на рынке труда Украины

22:36, 28 июля 2026 59
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МВФ прогнозирует безработицу в Украине на уровне более 11% в 2027 году, что выше, чем в 2026 году.
Безработица снижается, но работников не хватает: что происходит на рынке труда Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По прогнозу Международного валютного фонда, уровень безработицы в Украине в 2027 году составит 11,3%.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В 2025 году этот показатель составлял 11,6%, а в 2026 году — 10,2%.

В то же время официальная статистика зарегистрированных безработных демонстрирует несколько иную картину. По состоянию на конец июня 2026 года в Украине было зарегистрировано 93,1 тыс. безработных, что на 2,2% меньше, чем год назад, а также на 1,3% меньше, чем в мае.

Всего в течение первого полугодия 2026 года статус безработного имели 220,6 тысячи человек — на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время МВФ оценивает безработицу в стране в целом по методологии Международной организации труда, а текущая статистика охватывает лишь людей, которые официально зарегистрировались как безработные. Поэтому уменьшение количества зарегистрированных безработных еще не означает, что столько же людей нашли работу: статус может быть прекращен, например, в связи с поступлением на обучение, назначением пенсии или по заявлению самого человека.

На рынке труда сохраняется значительный дисбаланс

По состоянию на конец июня в базе Государственной службы занятости было 63,2 тыс. вакансий — примерно 2 на каждых 3 зарегистрированных безработных. Но работодатели по-прежнему испытывают дефицит кадров, особенно квалифицированных. Навыки соискателей работы не всегда соответствуют требованиям вакансий.

В каких регионах изменилась численность безработных

По сравнению с июнем 2025 года количество зарегистрированных безработных больше всего выросло в отдельных западных регионах:

  • Ивано-Франковской области — на 19,4%;
  • Тернопольской области — на 16,2%;
  • Черновицкой области — на 12%;
  • Львовской области — на 10%;
  • Волынской области — на 7,2%.

В то же время в некоторых регионах количество зарегистрированных безработных сократилось:

  • в Ровенской области — на 9,1%;
  • в Полтавской области — на 6,9%;
  • в Киевской области — на 4,6%.

На такую разницу могут влиять перемещение людей между регионами, структура местной экономики и спрос работодателей.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по оценкам Минэкономики, на подконтрольной Украине территории проживает около 25,9 млн человек. Среди них примерно 13,1 млн являются занятыми, 7,2 млн — люди в возрасте 65 лет и старше, а 5,1 млн — дети.

В то же время прогноз Министерства экономики на 2026–2036 годы, подготовленный совместно с компанией BMG, предусматривает рост потребности экономики в работниках примерно до 14,6 млн занятых лиц к 2036 году.

Наибольший дефицит прогнозируют в технических, инженерных, производственных и строительных профессиях, а также в медицине, торговле и сфере услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВФ трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

При регистрации недвижимости владельцев будут автоматически сверяться с Единым реестром должников: что изменится

Министерство юстиции утвердило порядок электронного взаимодействия между Государственным реестром прав на недвижимое имущество и Единым реестром должников, благодаря которому государственные регистраторы во время проведения регистрационных действий будут автоматически проверять, является ли владелец имущества должником.

Антикоррупционная стратегия 2030: от конкурсов в ГБР до цифрового контроля за бронированием военнообязанных

Новые правила отбора руководителей ГБР, изменения в прокуратуре, цифровизация судов, реформа оборонных закупок и автоматизация таможни: именно такие изменения предлагает законопроект 15230-д, который должен стать основой Антикоррупционной стратегии.

Судья рассмотрел ходатайство, несмотря на заявленный отвод: ВСП решил закрыть дисциплинарное производство

ВСП отменил решение о привлечении судьи Олега Васильева.

Пенсия за деньги: стоит ли покупать стаж и сколько это стоит в 2026 году

Не хватает нескольких месяцев или лет страхового стажа до пенсии, однако закон позволяет официально докупить страховой стаж: кто имеет такое право, сколько это стоит и какой способ выбрать.

ВСП принял решение о командировании судей из Донецкой области в суды Харькова и Полтавы

ВСП решил командировать четырех судей из Донецкой области и продлил командирование еще одной судьи на год.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]