Антикоррупционная стратегия 2030: от конкурсов в ГБР до цифрового контроля за бронированием военнообязанных

Новые правила отбора руководителей ГБР, изменения в прокуратуре, цифровизация судов, реформа оборонных закупок и автоматизация таможни: именно такие изменения предлагает законопроект 15230-д, который должен стать основой Антикоррупционной стратегии.

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Может ли один документ повлиять на европейское будущее Украины? Да, если этот документ — Антикоррупционная стратегия. Именно ее принятие является одним из ключевых индикаторов выполнения международных обязательств государства в рамках Ukraine Facility.

Два года подготовки, десятки консультаций и три законопроекта (15230, 15230-1 и 15230-2) — именно так формировалась Антикоррупционная стратегия на 2026–2030 годы. И ни один из трех законопроектов не избежал критики Главного научно-экспертного управления: как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде нашли противоречия во всех трех документах.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики провел серию заседаний с участием всех субъектов законодательной инициативы, экспертов и представителей органов государственной власти. В июне Европейский Союз подтвердил обновленные бенчмарки по кластеру «Основы», что потребовало оперативной синхронизации положений законопроектов с новыми требованиями. В итоге, кульминацией этой работы стало единогласное решение Комитета в июле 2026 года о подготовке единого доработанного законопроекта № 15230-д. Документ объединил положения всех законодательных инициатив, в частности интегрировал меры по реформированию ГБР и органов прокуратуры, которые отсутствовали в правительственной редакции.

Доработанный законопроект рекомендовано принять за основу в первом чтении. После этого начнется этап детализации KPI (ключевых показателей эффективности) для каждого из ожидаемых результатов, чтобы избежать декларативности реформы.

Главные ожидания

Проект № 15230-д предлагает перейти от декларативных норм к системным институциональным изменениям. Его основой являются прозрачные конкурсы, независимый отбор руководства и усиление механизмов добропорядочности в ключевых правоохранительных и судебных органах.

Государственное бюро расследований

Стратегия предусматривает полное институциональное реформирование бюро. Это включает совершенствование процедуры отбора Директора с существенным участием независимых международных экспертов, а также обязательную периодическую аттестацию всего персонала на предмет добропорядочности. Также предусматривается внедрение независимого внешнего аудита, негативное заключение которого может стать основанием для досрочного увольнения руководства.

ВСП и ВККС

Документ закладывает модель, при которой Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей должны работать без кадровых пауз, а их состав будет формироваться через прозрачный и конкурентный отбор. В центре реформы — назначение членов этих органов по критериям профессиональной компетентности, добропорядочности и этики с привлечением независимых международных экспертов в соответствии с обязательствами Украины в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС.

В то же время акцент сделан на цифровой трансформации судебной системы. Дальнейшее развитие Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), использование аналитических инструментов для контроля автоматизированного распределения дел и выявления аномальной нагрузки на судей должны минимизировать риски вмешательства в деятельность судов и повысить прозрачность их работы.

Еще одним направлением станет усиление подотчетности судейского корпуса. Для этого внедряется риск-ориентированная проверка деклараций добропорядочности и родственных связей судей Верховного Суда и высших специализированных судов, а также устраняется возможность увольнения судьи в отставку с целью избежания дисциплинарной ответственности.

Прокуратура

Документ имеет целью вернуть конкурсный и меритократический подход к кадровой политике.

Стратегия предусматривает возвращение к меритократической кадровой политике: возобновление открытых конкурсов на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур, усиление роли органов прокурорского самоуправления в отборе руководящих кадров, а также совершенствование процедуры отбора Генерального прокурора с целью минимизации политического влияния.

Отдельный блок изменений направлен на усиление процессуальной независимости прокуроров через ограничение возможностей для «ручного» формирования групп прокуроров.

Важной составляющей реформы станет цифровизация уголовной юстиции через создание системы электронного уголовного производства и современной электронной системы управления персоналом.

Оборона

В условиях полномасштабной войны отдельный раздел посвящен оборонному сектору. Планируется усиление демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, развитие института военного омбудсмена, а также повышение прозрачности оборонных закупок путем унификации процедур в соответствии со стандартами НАТО и ЕС и усиления институциональной независимости Агентства оборонных закупок.

Особое внимание уделено цифровизации мобилизационных процессов. Планируется создание единой цифровой платформы бронирования военнообязанных, которая минимизирует человеческий фактор и снизит коррупционные риски.

Эта мера направлена на решение проблемы непрозрачных правил бронирования, которые создают условия для коррупции и подрывают доверие к процессу мобилизации.

АРМА

Повышение эффективности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, определено как один из приоритетов для заполнения «институционального пробела» в системе борьбы с коррупцией.

В рамках стратегии выделена проблема, заключающаяся в ненадлежащем управлении активами, что не позволяет полноценно защитить государственные интересы. Из-за низкой финансовой результативности управления арестованное имущество обесценивается, а государственный бюджет недополучает доходы.

Планируется внедрение прозрачных механизмов управления, гарантирующих сохранение стоимости арестованного имущества и обеспечивающих устойчивый рост поступлений в бюджет.

Предусмотрено также обновление Единого государственного реестра активов для сквозного отслеживания каждого объекта — от момента наложения ареста и принятых мер управления до финального результата (конфискации или возврата).

Строительство и восстановление

В сфере градостроительства и послевоенного восстановления главный акцент сделан на цифровой прозрачности.

Предусматривается создание единого государственного градостроительного кадастра с открытыми данными, автоматизация выдачи градостроительных условий и ограничений без участия должностных лиц, а также полноценное функционирование цифровой экосистемы DREAM, которая будет обеспечивать прозрачное сопровождение проектов восстановления — от планирования до завершающего аудита.

Энергетика

В сфере энергетики приоритетом определена гармонизация украинского рынка с правилами Европейского Союза. Документ предусматривает усиление финансовой и кадровой независимости НКРЭКУ, постепенный отказ от механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) с переходом к рыночному ценообразованию, а также полное внедрение европейского регламента REMIT для мониторинга энергетических рынков и предотвращения манипуляций.

Налогообложение и таможня

Одним из самых масштабных направлений цифровизации станет модернизация налоговой и таможенной систем.

Так, запланировано внедрение дистанционного электронного аудита на базе стандарта SAF-T UA, автоматизация таможенного оформления товаров с низким уровнем риска и случайное распределение деклараций между инспекторами. Дополнительно предусмотрено техническое переоснащение пунктов пропуска современными сканирующими комплексами и автоматическая передача информации в центральные информационные системы.

Земельные отношения и недропользование

Стратегия предлагает обновление и земельной политики. Среди основных изменений — ограничение бесплатной приватизации государственных и коммунальных земель с переходом к альтернативным механизмам социальной поддержки, внедрение массовой оценки земель как единой базы для налогообложения и развитие современных геоинформационных систем с открытым доступом к геологической информации и электронным сопровождением пользования недрами.

Здравоохранение, образование и наука

В социальной сфере акцент сделан на цифровизации, подотчетности и добропорядочности.

В медицине планируется внедрение электронных очередей на госпитализацию и цифровых механизмов подтверждения пациентами факта получения медицинских услуг, что должно минимизировать возможности для злоупотреблений.

В образовании предлагается реформировать систему оплаты труда педагогов путем увеличения гарантированной части заработной платы и усилить борьбу с нарушениями академической добропорядочности, в частности с практикой так называемого «академического аутсорсинга».

В сфере науки документ предусматривает постепенное увеличение финансирования исследований до 3 % ВВП и расширение использования открытых конкурсных процедур при распределении бюджетных средств, что должно обеспечить более эффективное использование государственных ресурсов и повысить конкурентоспособность украинской науки.

Что дальше?

Процесс принятия Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы вошел в свою наиболее динамичную фазу. Однако быстрое продвижение документа в парламенте обусловлено не только политической волей, но и финансовым давлением в рамках Ukraine Facility. Тем не менее, сейчас стратегия лишь определяет проблемы, стратегические цели и ожидаемые результаты, но не содержит детального механизма их реализации.

Принятие Антикоррупционной стратегии определяет, что именно должно быть изменено в государственной политике. В то же время ее практическая реализация будет зависеть от Государственной антикоррупционной программы (ГАП), которая отвечает на главные вопросы: кто, когда, каким образом и за счет каких ресурсов будет выполнять каждое из мероприятий.

Именно на этапе подготовки ГАП стратегические цели будут превращаться в конкретные управленческие решения, поэтому именно здесь ожидается наибольшая дискуссия относительно содержания реформ.

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