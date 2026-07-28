В Ивано-Франковске будут судить гражданина Индии за изнасилование 13-летней девочки

Ребенок рассказал обо всем родителям, которые сразу обратились в милицию.

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На Прикарпатье будут судить 24-летнего гражданина Индии, которого обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. После внесения залога он сбежал за границу и более трех лет скрывался от следствия.

Как сообщили в Ивано-Франковской прокуратуре, мужчине инкриминируют изнасилование малолетней (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Сейчас он находится под стражей. Судебное рассмотрение дела по существу назначено на 26 августа 2026 года.

По данным следствия, в начале 2023 года обвиняемый, который тогда учился на четвертом курсе одного из университетов Ивано-Франковска, познакомился с 13-летней школьницей через социальные сети. После нескольких месяцев общения он пригласил девочку в арендованную квартиру, где, по версии следствия, угостил ее алкоголем и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

После того как ребенок рассказала о произошедшем родителям, они обратились в правоохранительные органы. Уже 8 марта 2023 года иностранцу сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 805 тыс. грн, который был уплачен.

После освобождения под залог обвиняемый нарушил возложенные на него процессуальные обязанности, покинул пределы Ивано-Франковска и выехал за границу. Его объявили в розыск.

В сентябре 2025 года мужчину задержали на территории Сербии, а в начале июня 2026 года экстрадировали в Украину. После возвращения суд повторно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины гражданину Индии грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Харьковской области суд признал виновным местного жителя, который систематически совершал сексуальное насилие в отношении своей несовершеннолетней дочери. В результате преступлений девушка забеременела и родила ребенка.

По данным следствия, преступления произошли в 2025 году в одном из сел Лозовского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно насиловал свою 16-летнюю дочь, которая имеет умственную отсталость. Он совершал преступления, когда дома не было жены и других детей. Из-за состояния здоровья потерпевшая не могла в полной мере осознавать характер происходящих с ней действий и оказывать сопротивление.