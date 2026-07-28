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Судью Рубежанского городского суда Луганской области ожидает собеседование по соответствию занимаемой должности — ВККС

19:58, 28 июля 2026 144
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Комиссия определила результаты квалификационного оценивания двух судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
Судью Рубежанского городского суда Луганской области ожидает собеседование по соответствию занимаемой должности — ВККС
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Во вторник, 28 июля, на заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания двух судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщила ВККС.

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По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Панова Анна Валерьевна — Киевский окружной административный суд — рассмотрение вопроса отложено.

Кобзарь Юрий Юрьевич — Рубежанский городской суд Луганской области — 670,5 балла — внести на рассмотрение Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности.

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судья ВККС

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