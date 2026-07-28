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Суддю Рубіжанського міського суду Луганської області очікує співбесіда щодо відповідності займаній посаді — ВККС

19:58, 28 липня 2026 141
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Комісія визначила результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Суддю Рубіжанського міського суду Луганської області очікує співбесіда щодо відповідності займаній посаді — ВККС
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У вівторок, 28 липня, в засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводились співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомила ВККС.

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За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Панова Ганна Валеріївна — Київський окружний адміністративний суд — Відкладено розгляд питання

Кобзар Юрій Юрійович — Рубіжанський міський суд Луганської області — 670,5 — Внести на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

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суддя ВККС

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