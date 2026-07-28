Суддю Рубіжанського міського суду Луганської області очікує співбесіда щодо відповідності займаній посаді — ВККС

Комісія визначила результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

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У вівторок, 28 липня, в засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводились співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Панова Ганна Валеріївна — Київський окружний адміністративний суд — Відкладено розгляд питання

Кобзар Юрій Юрійович — Рубіжанський міський суд Луганської області — 670,5 — Внести на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

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