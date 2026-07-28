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Ветерани можуть отримати статус підприємця через «Дію»: як це зробити онлайн

19:46, 28 липня 2026 22
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Після схвалення ви отримаєте витяг на електронну пошту та в особистий кабінет у Дії.
Ветерани можуть отримати статус підприємця через «Дію»: як це зробити онлайн
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В Україні запустили нову онлайн-послугу для ветеранів і ветеранок — тепер отримати статус суб’єкта ветеранського підприємництва (СВП) можна повністю дистанційно через портал «Дія».

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Як повідомляють у сервісі, скористатися послугою можуть особи, які хочуть набути або поновити статус суб’єкта ветеранського підприємництва. Заява формується автоматично на основі даних користувача, а після схвалення заявник отримує електронний витяг у своєму кабінеті на порталі «Дія» та на електронну пошту.

Подання заяви займає до 10 хвилин, а рішення можна отримати протягом кількох хвилин після проходження перевірки.

Наявність статусу суб’єкта ветеранського підприємництва дає можливість користуватися державною підтримкою для розвитку бізнесу. Зокрема, ветерани можуть претендувати на гранти, фінансову допомогу, пільгове кредитування, оренду державного майна без проведення аукціону та інші програми підтримки.

Щоб отримати статус онлайн, необхідно:

  • авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП або BankID;
  • обрати послугу «Статус ветеранського підприємництва»;
  • перевірити автоматично заповнені дані;
  • підписати заяву кваліфікованим електронним підписом і надіслати її;
  • після успішної перевірки отримати цифровий витяг у кабінеті громадянина та на електронну пошту.

Нова послуга має спростити доступ ветеранів до державних програм підтримки та допомогти їм розвивати власну справу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Зокрема, уряд збільшив знижку на подання заявок в електронній формі та запровадив пільгові умови сплати зборів для суб’єктів ветеранського підприємництва.

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