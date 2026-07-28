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Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у Білому домі

16:58, 28 липня 2026
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Однією з головних тем обговорення має стати військова допомога Україні.
Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у Білому домі
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Президент США Дональд Трамп зустрів Президента України Володимира Зеленського у Білому домі напередодні похорону американського сенатора Ліндсі Грема, який був одним із найактивніших прихильників підтримки України у Вашингтоні.

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Як повідомляє Reuters, очікується, що переговори між Трампом і Зеленським пройдуть у закритому форматі без присутності журналістів.

Однією з головних тем обговорення має стати військова допомога Україні. Зеленський планує порушити питання щодо постачання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема систем, необхідних для захисту міст від російських ракетних атак.

Також сторони можуть обговорити домовленості щодо безпілотників та можливість виробництва Україною ракетних перехоплювачів для систем Patriot.

Після зустрічі у Білому домі український Президент має відвідати Капітолій, де заплановані переговори із сенаторами США.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у квітні 2025 року в базиліці Святого Петра. 

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США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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