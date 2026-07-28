Податкова нарахувала моделі OnlyFans борг понад 100 тисяч гривень — суд виніс рішення у справі

У суді прикарпатка заперечила свою вину та зазначила, що суму боргу сформовано на підставі податкових повідомлень-рішень ДПС, які є протиправними та підлягають скасуванню.

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Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив Головному управлінню Державної податкової служби в Івано-Франківській області у стягненні 128,6 тисячі гривень податкової заборгованості з місцевої мешканки.

Обставини справи

Згідно із матеріалами справи № 300/6861/25, податкова звернулася до суду з позовом про стягнення з жінки понад 111,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб, 9,2 тисячі гривень військового збору та 8 тисяч гривень штрафних санкцій.

Підставою для нарахування боргу стала інформація про можливе отримання жінкою доходу від британської компанії Fenix International Ltd, яка є власником платформи OnlyFans. За даними податкової, йшлося про виплати за створення контенту на суму близько 13,5 тисячі доларів.

У суді жінка заперечила наявність боргу та заявила, що податкові повідомлення-рішення є незаконними. Вона наголосила, що висновки ДПС базуються лише на інформаційному листі, який не підтверджує факту отримання нею коштів.

За словами відповідачки, податкова не надала доказів фактичного отримання доходу — зокрема банківських виписок, платіжних документів, договорів чи інформації про конкретні транзакції.

Суд дослідив документи, отримані українською податковою від компетентного органу Великої Британії. У них містилася інформація про акаунт користувачки OnlyFans, зазначеним містом проживання Бурштин та способом розрахунків через електронний гаманець.

Водночас у документах не було даних про конкретні виплати, дати транзакцій, суми окремих переказів, повний номер банківського рахунку чи підтвердження фактичного зарахування коштів.

Також суд звернув увагу, що в інформації про акаунт зазначалася компанія Fenix International Ltd та 24 транзакції на загальну суму 13,5 тисячі доларів, однак без деталей щодо окремих платежів і доказів їх отримання саме відповідачкою.

Що вирішив суд

Після розгляду матеріалів справи суддя відмовив податковій у задоволенні позову. Крім того, 24 липня суд відкрив провадження за позовом жінки до ДПС, у якому вона просить скасувати рішення податкової про нарахування боргу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», індустрія створення цифрового контенту для дорослих є одним із найбільш динамічних секторів креативної економіки, де українці займають одну з провідних позицій у світі. Однак цей успіх супроводжується юридичним парадоксом, адже Україна опинилася в ситуації, коли Державна податкова служба активно вимагає мільйонні надходження до бюджету, тоді як правоохоронна система продовжує масово відкривати кримінальні провадження за створення того самого контенту.

Донедавна судова практика у справах щодо платформи OnlyFans була хаотичною, оскільки суди нижчих інстанцій довіряли аналітичним довідкам ДПС, отриманим у межах міжнародного обміну. Проте червень можна назвати періодом встановлення судового контролю над спробами Державної податкової служби наосліп оподатковувати цифрові доходи.

Упродовж одного тижня Верховний Суд ухвалив два важливі рішення — 17 червня у справі № 240/22077/25 та 25 червня у справа № 560/9531/25, які стали на захист авторів контенту. Ці рішення довели, що наявність інформації від іноземних органів (HMRC) є лише поштовхом для перевірки, а не автоматичним доказом вини платника. Ситуація, коли податкова вручну підганяє дані OnlyFans під українські Прізвища, Ім’я та По батькові, отримала оцінку від вищої судової інстанції.