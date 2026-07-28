На Львівщині та Харківщині нелегально виробляли сигарети на мільйони — викрито підпільні цехи

Для цього використовували промислові технологічні лінії, спеціалізоване обладнання, тютюнову сировину та компоненти для виробництва і пакування сигарет.

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Правоохоронці припинили роботу мережі підпільних виробництв тютюнової продукції у Львівській та Харківській областях. Незаконні цехи викрили прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Національної поліції та Бюро економічної безпеки України.

За даними Офіса Генерального прокурора, у 2026 році група осіб організувала незаконне виготовлення сигарет для подальшого продажу. Для виробництва використовували промислові технологічні лінії, спеціальне обладнання, тютюнову сировину та матеріали для пакування готової продукції.

25 липня правоохоронці провели одночасні обшуки у двох областях та зупинили діяльність підпільних цехів.

Під час слідчих дій вилучили близько 150 мішків речовини, схожої на тютюн, обладнання для виготовлення сигарет, готову тютюнову продукцію та комплектуючі для її виробництва. Крім того, правоохоронці виявили близько 50 тисяч доларів США готівкою.

Незаконні технологічні лінії демонтували. Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації підпільного виробництва, та готують подальші процесуальні рішення.

Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Полтавщині викрито масштабне виготовлення та реалізацію фальсифікованої парфумерії та косметики світових брендів. Група осіб налагодила на території Полтавської області незаконне виготовлення, зберігання та збут підробленої косметичної та парфумерної продукції всесвітньо відомих торговельних марок.