Переведення із Держприкордонслужби до ЗСУ: виплати можуть «зависнути» — у чому причина

Невиплачені кошти за службу в ДПСУ доведеться вимагати не від ЗСУ, а від попереднього місця служби.

Фото: Генштаб ЗСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці, які переводяться з однієї складової Сил оборони України до іншої, нерідко стикаються з питанням невиплачених коштів за попереднє місце служби. Йдеться, зокрема, про компенсацію за невикористані відпустки та інші належні виплати. Попри те, що військовий продовжує службу у новому підрозділі, обов’язок погасити такі борги не переходить автоматично до нового місця служби.

Переведення між складовими Сил оборони не означає передачу фінансових зобов’язань

Під час повномасштабної війни всі військові формування України входять до складу Сил оборони України. До них належать не лише Збройні сили України, а й Державна прикордонна служба України, Національна гвардія, Служба безпеки України та інші військові формування.

Водночас служба в різних складових Сил оборони не означає, що фінансові зобов’язання між ними автоматично переходять у разі переведення військовослужбовця.

Таку проблему роз’яснили юристи, коментуючи ситуацію військовослужбовця, який проходив службу у Державній прикордонній службі України, після чого був виключений зі списків особового складу та згодом зарахований на службу до Збройних сил України.

Хто має виплатити недоотримані кошти

Якщо після служби у ДПСУ військовослужбовець був офіційно звільнений або виключений зі списків особового складу, а вже потім зарахований до ЗСУ, усі невиплачені суми за період служби у прикордонному відомстві повинна виплачувати саме відповідна військова частина або орган Державної прикордонної служби.

Це стосується, зокрема, компенсації за невикористані відпустки та інших виплат, право на які виникло під час проходження служби у ДПСУ. Нова військова частина ЗСУ не несе відповідальності за фінансові зобов’язання, що виникли до переведення.

Що робити, якщо кошти не виплатили

Зокрема, після зарахування до ЗСУ насамперед необхідно домогтися правильного внесення до особової справи відомостей про попередній період служби та використані відпустки на підставі витягів із наказів і відповідних документів.

Якщо ж залишилися невиплачені кошти за період служби у ДПСУ, необхідно окремо звернутися до відповідного органу або військової частини Державної прикордонної служби із письмовим запитом про проведення розрахунку, а також отримання довідок щодо відпусток і належних виплат.

У разі якщо відповідь не буде надана або виплати так і не здійснять, захистити свої права можна шляхом звернення до адміністративного суду з позовом до відповідного органу чи військової частини ДПСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.