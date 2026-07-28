Перевод из Госпогранслужбы в ВСУ: выплаты могут «зависнуть» — в чем причина

Невыплаченные средства за службу в ГПСУ придется требовать не от ВСУ, а от предыдущего места службы.

Фото: Генштаб ВСУ

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Военнослужащие, которые переводятся из одной составляющей Сил обороны Украины в другую, нередко сталкиваются с вопросом невыплаченных средств за предыдущее место службы. Речь идет, в частности, о компенсации за неиспользованные отпуска и других положенных выплатах. Несмотря на то, что военнослужащий продолжает службу в новом подразделении, обязанность погасить такие задолженности автоматически не переходит к новому месту службы.

Перевод между составляющими Сил обороны не означает передачу финансовых обязательств

Во время полномасштабной войны все военные формирования Украины входят в состав Сил обороны Украины. К ним относятся не только Вооруженные силы Украины, но и Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия, Служба безопасности Украины и другие военные формирования.

В то же время служба в различных составляющих Сил обороны не означает, что финансовые обязательства между ними автоматически переходят при переводе военнослужащего.

Такую проблему разъяснили юристы, комментируя ситуацию военнослужащего, который проходил службу в Государственной пограничной службе Украины, после чего был исключен из списков личного состава и впоследствии зачислен на службу в Вооруженные силы Украины.

Кто должен выплатить недополученные средства

Если после службы в ГПСУ военнослужащий был официально уволен или исключен из списков личного состава, а затем зачислен в ВСУ, все невыплаченные суммы за период службы в пограничном ведомстве должна выплатить именно соответствующая воинская часть или орган Государственной пограничной службы.

Это касается, в частности, компенсации за неиспользованные отпуска и других выплат, право на которые возникло во время прохождения службы в ГПСУ. Новая воинская часть ВСУ не несет ответственности за финансовые обязательства, возникшие до перевода.

Что делать, если средства не выплатили

В частности, после зачисления в ВСУ прежде всего необходимо добиться правильного внесения в личное дело сведений о предыдущем периоде службы и использованных отпусках на основании выписок из приказов и соответствующих документов.

Если же остались невыплаченные средства за период службы в ГПСУ, необходимо отдельно обратиться в соответствующий орган или воинскую часть Государственной пограничной службы с письменным запросом о проведении расчета, а также получении справок об отпусках и положенных выплатах.

В случае если ответ не будет предоставлен или выплаты так и не произведут, защитить свои права можно путем обращения в административный суд с иском к соответствующему органу или воинской части ГПСУ.

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