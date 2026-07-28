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Продолжительность отсрочки для военнослужащих после нового контракта зависит от предыдущей службы: как рассчитать

16:57, 28 июля 2026 174
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Предварительная служба влияет на продолжительность отсрочки, которую военный получает после завершения нового контракта.
Продолжительность отсрочки для военнослужащих после нового контракта зависит от предыдущей службы: как рассчитать
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Предыдущий период военной службы влияет на продолжительность отсрочки, которую военнослужащий может получить после завершения нового контракта.

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Как отмечают в Минобороны, чем дольше военнослужащий проходил службу до подписания нового контракта, тем продолжительнее может быть отсрочка. Ее срок также зависит от вида контракта и времени выполнения боевых задач.

Например

Военнослужащий проходит службу с 2022 года, в 2026 году он подписывает 10-месячный пехотно-штурмовой контракт и 5 месяцев выполняет боевые задачи.

После завершения контракта он получит отсрочку сроком 3 года 9 месяцев, которая рассчитывается следующим образом:

  • 6 месяцев — базовая отсрочка после завершения контракта;
  • 24 месяца — по 6 месяцев за каждый год службы с 2022 по 2026 год;
  • 15 месяцев — по 3 месяца за каждый месяц выполнения боевых задач.

Итого: 6 + 24 + 15 = 45 месяцев, то есть 3 года 9 месяцев отсрочки.

Для консультаций по новым контрактам работает горячая линия Министерства обороны Украины — 1519.

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