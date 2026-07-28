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Налоговая насчитала модели OnlyFans долг более 100 тысяч гривен — суд вынес решение по делу

16:35, 28 июля 2026 37
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В суде прикарпатка отрицает свою вину и отметила, что сумма долга сформирована на основании налоговых уведомлений-решений ГНС, которые являются противоправными и подлежат отмене.
Налоговая насчитала модели OnlyFans долг более 100 тысяч гривен — суд вынес решение по делу
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Ивано-Франковский окружной административный суд отказал Главному управлению Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области во взыскании 128,6 тысячи гривен налоговой задолженности с местной жительницы.

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Обстоятельства дела

Согласно материалам дела № 300/6861/25, налоговая обратилась в суд с иском о взыскании с женщины более 111,4 тысячи гривен налога на доходы физических лиц, 9,2 тысячи гривен военного сбора и 8 тысяч гривен штрафных санкций.

Основанием для начисления задолженности стала информация о возможном получении женщиной дохода от британской компании Fenix International Ltd, которая является владельцем платформы OnlyFans. По данным налоговой, речь шла о выплатах за создание контента на сумму около 13,5 тысячи долларов.

В суде женщина отрицала наличие задолженности и заявила, что налоговые уведомления-решения являются незаконными. Она подчеркнула, что выводы ГНС основаны лишь на информационном письме, которое не подтверждает факт получения ею средств.

По словам ответчицы, налоговая не предоставила доказательств фактического получения дохода — в частности, банковских выписок, платежных документов, договоров или информации о конкретных транзакциях.

Суд исследовал документы, полученные украинской налоговой от компетентного органа Великобритании. В них содержалась информация об аккаунте пользовательницы OnlyFans, указанным городом проживания был Бурштын, а также был указан способ расчетов через электронный кошелек.

В то же время в документах отсутствовали данные о конкретных выплатах, датах транзакций, суммах отдельных переводов, полном номере банковского счета или подтверждении фактического зачисления средств.

Также суд обратил внимание, что в информации об аккаунте указывалась компания Fenix International Ltd и 24 транзакции на общую сумму 13,5 тысячи долларов, однако без деталей по отдельным платежам и доказательств их получения именно ответчицей.

Что решил суд

После рассмотрения материалов дела судья отказал налоговой в удовлетворении иска. Кроме того, 24 июля суд открыл производство по иску женщины к ГНС, в котором она требует отменить решение налоговой о начислении ей задолженности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», индустрия создания цифрового контента для взрослых является одним из наиболее динамичных секторов креативной экономики, где украинцы занимают одну из ведущих позиций в мире. Однако этот успех сопровождается юридическим парадоксом: Украина оказалась в ситуации, когда Государственная налоговая служба активно требует значительные поступления в бюджет, тогда как правоохранительная система продолжает массово открывать уголовные производства за создание того же контента.

До недавнего времени судебная практика по делам, связанным с платформой OnlyFans, была неоднородной, поскольку суды первой инстанции доверяли аналитическим справкам ГНС, полученным в рамках международного обмена информацией. Однако июнь можно назвать периодом установления судебного контроля над попытками Государственной налоговой службы автоматически облагать налогами цифровые доходы.

В течение одной недели Верховный Суд принял два важных решения — 17 июня по делу № 240/22077/25 и 25 июня по делу № 560/9531/25, которые стали на защиту авторов контента. Эти решения подтвердили, что наличие информации от иностранных органов (HMRC) является лишь основанием для проведения проверки, а не автоматическим доказательством вины налогоплательщика.

Ситуация, когда налоговая самостоятельно сопоставляла данные OnlyFans с украинскими фамилиями, именами и отчествами пользователей, получила оценку со стороны высшей судебной инстанции.

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