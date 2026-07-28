На Львовщине и Харьковщине нелегально производили сигареты на миллионы — разоблачены подпольные цеха
Правоохранители прекратили работу сети подпольных производств табачной продукции во Львовской и Харьковской областях. Незаконные цеха выявили прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Национальной полиции и Бюро экономической безопасности Украины.
По данным Офиса Генерального прокурора, в 2026 году группа лиц организовала незаконное производство сигарет для дальнейшей продажи. Для изготовления продукции использовали промышленные технологические линии, специальное оборудование, табачное сырье и материалы для упаковки готовой продукции.
25 июля правоохранители одновременно провели обыски в двух областях и остановили деятельность подпольных цехов.
Во время следственных действий было изъято около 150 мешков вещества, похожего на табак, оборудование для производства сигарет, готовую табачную продукцию и комплектующие для ее изготовления. Кроме того, правоохранители обнаружили около 50 тысяч долларов США наличными.
Незаконные технологические линии демонтировали. Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации подпольного производства, и готовят дальнейшие процессуальные решения.
Также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Полтавской области разоблачили масштабное производство и продажу фальсифицированной парфюмерии и косметики мировых брендов. Группа лиц организовала на территории Полтавской области незаконное изготовление, хранение и сбыт поддельной косметической и парфюмерной продукции известных международных торговых марок.
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