На Львовщине и Харьковщине нелегально производили сигареты на миллионы — разоблачены подпольные цеха

Для этого использовались промышленные технологические линии, специализированное оборудование, табачное сырье и компоненты для производства и упаковки сигарет.

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Правоохранители прекратили работу сети подпольных производств табачной продукции во Львовской и Харьковской областях. Незаконные цеха выявили прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Национальной полиции и Бюро экономической безопасности Украины.

По данным Офиса Генерального прокурора, в 2026 году группа лиц организовала незаконное производство сигарет для дальнейшей продажи. Для изготовления продукции использовали промышленные технологические линии, специальное оборудование, табачное сырье и материалы для упаковки готовой продукции.

25 июля правоохранители одновременно провели обыски в двух областях и остановили деятельность подпольных цехов.

Во время следственных действий было изъято около 150 мешков вещества, похожего на табак, оборудование для производства сигарет, готовую табачную продукцию и комплектующие для ее изготовления. Кроме того, правоохранители обнаружили около 50 тысяч долларов США наличными.

Незаконные технологические линии демонтировали. Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации подпольного производства, и готовят дальнейшие процессуальные решения.

Также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Полтавской области разоблачили масштабное производство и продажу фальсифицированной парфюмерии и косметики мировых брендов. Группа лиц организовала на территории Полтавской области незаконное изготовление, хранение и сбыт поддельной косметической и парфюмерной продукции известных международных торговых марок.