На Полтавщине производили подделки духов и косметики на миллионы гривен

Группа лиц наладила незаконное производство и сбыт фальсифицированной продукции известных брендов, нанеся компаниям ущерб более чем на 8,5 миллиона гривен.

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В Полтавской области раскрыто масштабное производство и сбыт фальсифицированной парфюмерии и косметики мировых брендов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Указывается, что в период с декабря 2022 года по январь 2025 года группа лиц организовала на территории Полтавской области незаконное изготовление, хранение и сбыт поддельной косметической и парфюмерной продукции всемирно известных торговых марок.

Для маскировки преступной деятельности использовались наименования и товарные знаки без согласия компаний-правообладателей.

По предварительным подсчетам, противоправная деятельность группы нанесла компаниям материальный ущерб на сумму более 8,5 млн гривен.

В ходе санкционированных обысков в складском помещении, которое использовалось фигурантами, изъято около 3000 флаконов фальсифицированной продукции, компьютерная техника и носители информации с полным учетом реализации незаконного товара.

Трем лицам сообщено о подозрении в использовании знаков для товаров и услуг, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что причинило материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, благодаря действиям правоохранительных органов указанная поддельная продукция не попадет на рынок парфюмерии Украины, в том числе в сетевые магазины.

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