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На Полтавщині виготовляли підробки парфумів та косметики на мільйони гривень

17:45, 22 липня 2025
Група осіб налагодила незаконне виробництво та збут фальсифікованої продукції відомих брендів, завдавши компаніям збитків на понад 8,5 мільйона гривень.
На Полтавщині виготовляли підробки парфумів та косметики на мільйони гривень
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На Полтавщині викрито масштабне виготовлення та реалізацію фальсифікованої парфумерії та косметики світових брендів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Вказується, що упродовж грудня 2022 – січня 2025 року група осіб налагодила на території Полтавської області незаконне виготовлення, зберігання та збут підробленої косметичної та парфумерної продукції всесвітньо відомих торговельних марок.

Так, для маскування злочинної діяльності використовувалися найменування та знаки для товарів і послуг без згоди компаній-правовласників.

За попередніми підрахунками, протиправна діяльність групи спричинила компаніям матеріальні збитки на понад 8,5 млн гривень.

У ході санкціонованих обшуків в складському приміщенні, яке використовували фігуранти, вилучено близько 3000 флаконів фальсифікованої продукції, комп’ютерну техніку та носії інформації з повним обліком реалізації незаконного товару.

Трьом особам повідомлено про підозру у використанні знаків для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі за ч. 3 ст. 229 КК України.

Крім того, завдяки роботі правоохоронних органів на ринок парфумерії України, в тому числі у мережеві магазини, не поступить зазначена підроблена продукція.

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ОГП офіс генерального прокурора

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