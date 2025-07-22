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У Хмельницькій області головного інспектора податкової викрили на хабарі у 200 тисяч гривень

11:45, 22 липня 2025
Інспектор вимагав гроші від підприємиці за зменшення штрафу з 1,1 мільйона до 300 тисяч гривень.
У Хмельницькій області головного інспектора податкової викрили на хабарі у 200 тисяч гривень
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Правоохоронці затримали головного державного інспектора Головного управління Державної податкової служби України у Хмельницькій області під час одержання хабаря. Через його протиправні дії, бюджет також міг недоотримати 800 тисяч гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що посадовець відповідав за податкові перевірки фізичних осіб-підприємців та вимагав з них кошти за суттєве зменшення суми штрафних санкцій.

Зокрема, на початку липня під час перевірки чиновник визначив підприємиці штраф у 1 мільйон 100 тисяч гривень за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ. За розробленою схемою, чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тисяч гривень, а свою «винагороду» оцінив у 200 тисяч гривень.

17 липня 2025 року правоохоронці затримали посадовця «на гарячому» під час одержання всієї суми хабаря.

Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержанні службовою особою неправомірної вигоди). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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