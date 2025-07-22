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Які документи потрібні для подання апеляції в цивільних справах – пояснення

14:45, 22 липня 2025
Кропивницький апеляційний суд нагадав про документи, необхідні для підтвердження повноважень представника в суді.
Які документи потрібні для подання апеляції в цивільних справах – пояснення
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Кропивницький апеляційний суд оприлюднив роз’яснення щодо документів, які підтверджують повноваження представника в цивільному судочинстві, посилаючись на норми Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК).

Згідно з частиною 3 статті 356 ЦПК, апеляційну скаргу має підписувати особа, яка її подає, або її представник. У разі подання скарги представником до неї необхідно додати довіреність або інший документ, що підтверджує його повноваження. Відповідно до статті 60 ЦПК, представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Частиною 1 статті 60 ЦПК України встановлено, що представником у судді може бути адвокат або законний представник.

Відповідно до положень статті 62 ЦПК України повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтвердженні, зокрема, довіреність фізичної або юридичної особи. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою. Довіреність фізичної особи, за зверненням якої прийнято рішення про надання їй безоплатної вторинної правничої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), який прийняв таке рішення.

Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України « Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Також статтею 21 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», який є спеціальним у правовідносинах пов’язаних із наданням безоплатної правової допомоги, встановлено, що повноваження адвоката підтверджуються дорученням центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або довіреністю відповідно до вимог процесуального законодавства.

Отже, до апеляційної скарги, поданої адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, має бути додано дорученням з центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та довіреність, що посвідчує його повноваження як представника.

Схожі висновки викладено в ухвалах ВС від 17.04.2023 у справі № 608/1505/22, від 02.07.2025 у справі № 404/4309/23.

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