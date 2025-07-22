Какие документы нужны для подачи апелляции по гражданским делам – объяснение

Кропивницкий апелляционный суд напомнил о документах, необходимых для подтверждения полномочий представителя в суде.

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Кропивницкий апелляционный суд обнародовал разъяснения относительно документов, подтверждающих полномочия представителя в гражданском судопроизводстве, ссылаясь на нормы Гражданского процессуального кодекса Украины (ГПК).

Согласно части 3 статьи 356 ГПК, апелляционную жалобу должно подписывать лицо, которое ее подает, или его представитель. В случае подачи жалобы представителем к ней необходимо приложить доверенность или другой документ, подтверждающий его полномочия. В соответствии со статьей 60 ГПК, представителем в суде может быть адвокат или законный представитель.

Частью 1 статьи 60 ГПК Украины установлено, что представителем у судьи может быть адвокат или законный представитель.

В соответствии с положениями статьи 62 ГПК Украины полномочия представителей сторон и других участников дела должны быть подтверждены, в частности, доверенностью физического или юридического лица. Доверенность физического лица должна быть удостоверена нотариально или, в определенных законом случаях, другим лицом. Доверенность физического лица, по обращению которого принято решение о предоставлении ему бесплатной вторичной юридической помощи, может быть удостоверена должностным лицом органа (учреждения), принявшего такое решение.

Полномочия адвоката как представителя подтверждаются доверенностью или ордером, выданным в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Также статьей 21 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи», который является специальным в правоотношениях связанных с предоставлением бесплатной правовой помощи, установлено, что полномочия адвоката подтверждаются поручением центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи и / или доверенностью в соответствии с требованиями процессуального законодательства.

Следовательно, к апелляционной жалобе, поданной адвокатом, который предоставляет бесплатную вторичную правовую помощь, должна быть добавлена доверенность из центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи и доверенность, удостоверяющая его полномочия как представителя.

Похожие выводы изложены в постановлениях ВС от 17.04.2023 по делу № 608/1505/22, от 02.07.2025 по делу № 404/4309/23.

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